Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας να παράσχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι θα προχωρήσουν σε ανθρωπιστικές παύσεις του πυρός προκειμένου να διεξαχθεί εκστρατεία εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκουτέρες ζήτησε να δοθούν άμεσα διαβεβαιώσεις και προειδοποίησε ότι η πρόληψη και ο περιορισμός της εξάπλωσης της πολιομυελίτιδας στον θύλακα θα απαιτούσαν μια τεράστια, συντονισμένη και κατεπείγουσα προσπάθεια.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Το απόλυτο εμβόλιο για την πολιομυελίτιδα είναι η ειρήνη και μια άμεση ανθρωπιστική παύση του πυρός», είπε ο Γκουτέρες. «Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια παύση για την αντιμετώπιση της πολιομυελίτιδας είναι απολύτως αναγκαία. Είναι αδύνατο να διεξαχθεί μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας με τον πόλεμο να μαίνεται παντού», πρόσθεσε.

Ο Γκουτέρες είπε ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια εκστρατεία εμβολιασμού στη Γάζα για παιδιά κάτω των 10 ετών, αλλά είπε ότι «οι προκλήσεις είναι σοβαρές».

Δεδομένης της καταστροφής που έχει υποστεί ο παλαιστινιακός θύλακας, στον καθένα από τους δύο κύκλους εμβολιασμού θα χρειαστεί να υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη κατά τουλάχιστον 95% ώστε να σταματήσει η εξάπλωση και να περιοριστούν τα νέα κρούσματα. Για να επιτύχει η εκστρατεία θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των εμβολίων και ψυκτικών μηχανημάτων σε κάθε στάδιο, να περάσουν στον θύλακα ειδικοί στην ασθένεια, να υπάρξουν αξιόπιστες ιντερνετικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες και άλλα στοιχεία.

Η οργάνωση Χαμάς στηρίξει το αίτημα του ΟΗΕ για επταήμερες ανθρωπιστικές παύσεις προκειμένου να εμβολιαστούν τα παιδιά στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ιζάτ αλ Ρισκ, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας κήρυξε επιδημία πολιομυελίτιδας στον παλαιστινιακό θύλακα τον περασμένο μήνα, επιρρίπτοντας ευθύνες στη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ.

Η πολιομυελίτιδα εντοπίστηκε στα λύματα στις επαρχίες Ντέιρ αλ Μπάλαχ και Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με τον Δρ Χαμίντ Τζαφάρι, ειδικό του ΠΟΥ στην πολιομυελίτιδα, που σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές του μήνα υποστήριξε ότι είναι πιθανό ο ιός να κυκλοφορεί από τον Σεπτέμβριο.

Η πολιομυελίτιδα, η οποία μεταδίδεται κυρίως μέσω των κοπράνων και της στοματικής οδού, είναι ένας εξαιρετικά μολυσματικός ιός που μπορεί να εισβάλει στο νευρικό σύστημα και να προκαλέσει παράλυση.

Τα παιδιά κάτω των 5 ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την ιογενή νόσο και ειδικά τα βρέφη κάτω των 2 ετών, καθώς οι κανονικές εκστρατείες εμβολιασμού έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

