«Το να λέμε ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία για εκεχειρία είναι μια πλάνη», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως μια συμφωνία «ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν βρισκόμαστε απέναντι σε μια συμφωνία ή σε πραγματικές διαπραγματεύσεις αλλά μάλλον απέναντι στην επιβολή αμερικανικών προσταγών», ανέφερε σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Σάμι Αμπού Ζόχρι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καταγγέλλοντας «μια τεράστια οπισθοδρόμηση» κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Ντόχα ανάμεσα στις μεσολαβήτριες χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο, και τους Ισραηλινούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

