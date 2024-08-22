Μετά τη νέα άλλα άκαρπη περιοδεία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Αντονι Μπλίνκεν στην Μέση Ανατολή για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφθεί το Ιράν τις ερχόμενες ημέρες, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim.

Το Κατάρ μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν ως μεσολαβητές προκειμένου να υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας και να τελειώσει ο δεκάμηνος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν έφυγε από το Κατάρ προχθές, Τρίτη, με τη συμφωνία να παραμένει μέχρι στιγμής σε αοριστία.

«Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι προγραμματίζεται να διαβουλευθεί με Ιρανούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, για διμερή και σημαντικά περιφερειακά θέματα», ανέφερε το Tasnim.



Το Ιράν έχει υποσχεθεί να ανταποδώσει τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου, την ευθύνη για την οποία επέρριψε στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι ήταν πίσω από τη δολοφονία αλλά προετοιμάζεται εντατικά για τα ιρανικά αντίποινα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

