Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την περιοχή στα βορειοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας από την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη διασυνοριακή επίθεσή τους στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας και εξήρε την κατάληψη ενός ακόμη ρωσικού χωριού.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με τον αρχιστράτηγό του Ολεξάντρ Σίρσκι κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην περιφέρεια Σούμι πάνω από δύο εβδομάδες από την έφοδο που εξαπέλυσαν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες στο ρωσικό έδαφος.

"Πήγα στην μεθοριακή περιοχή της περιφέρειας του Σούμι και συνάντησα τον αρχιστράτηγο Σίρσκι και τον αρχηγό της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Σούμι", ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε "άλλον έναν οικισμό" στην περιφέρεια του Κουρσκ και έτσι, οι οικισμοί που το Κίεβο δηλώνει ότι έχει καταλάβει ανέρχονται πλέον σε 94 και συνελήφθησαν κι άλλοι Ρώσοι στρατιώτες αιχμάλωτοι.

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε επίσης βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται να σφίγγει το χέρι του Σίρσκι και να τον αγκαλιάζει. Η επιχείρηση στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ έχει τονώσει το ηθικό του ουκρανικού στρατού έπειτα από μήνες αργών αλλά σταθερών κερδών των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διαμηνύσει ότι η Μόσχα θα δώσει "αντάξια απάντηση" στην εισβολή, την οποία είχε χαρακτηρίσει μεγάλη πρόκληση.

Ωστόσο, παρά την επίθεση στο Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προελαύνει στο ανατολικό μέτωπο και βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από το Ποκρόφσκ, σημαντικό επιμελητειακό κόμβο στον τομέα αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι συζήτησε σήμερα "τα μέτρα που λαμβάνονται για να ενισχυθεί η άμυνα" του Ποκρόφσκ, όπως και αυτή του Τορέτσκ, άλλης πόλης στην ανατολική Ουκρανία που απειλείται να καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό.

Στο μεταξύ πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα στο AFP ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσική αεροπορική βάση στην Μαρίνοφκα, στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, που βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 300 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

"Η SBU σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε αποθήκες τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών και καυσίμων στο αεροδρόμιο της Μαρίνοφκα", που χρησιμοποιείται για να "βομβαρδίζται η γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία", σημείωσε η πηγή αυτή.

Ο περιφερειάρχης της Βόλγκογκραντ Αντρέι Μποτσάροφ δήλωσε σήμερα ότι τα συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) που καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά "σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS έχει μεταδώσει ότι στην ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άμαχοι και 143 έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

