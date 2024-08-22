Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί στήριξη για την Πορτογαλία, στο πλαίσιο των προσπαθειών κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς κοντά στη Ribeira Brava της Μαδέρας. Μετά τη χθεσινοβραδινή ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Πορτογαλία, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής (ΚΣΑΕΑ) συντόνισε αμέσως την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU από την Ισπανία, τα οποία θα φτάσουν σήμερα στη Μαδέρα. Τα αεροσκάφη αυτά θα βοηθήσουν τις τοπικές αρχές στην κατάσβεση των πυρκαγιών, παρέχοντας ουσιαστική εναέρια υποστήριξη στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν. Το δορυφορικό σύστημα έκτακτης ανάγκης Copernicus έχει επίσης ενεργοποιηθεί για την παροχή χαρτών στις τοπικές αρχές.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και είναι έτοιμη να αποστείλει πρόσθετους πόρους, εάν χρειαστεί. Η κινητοποίηση αυτής της βοήθειας αναδεικνύει τον ζωτικό ρόλο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος διασφαλίζει μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι σε φυσικές καταστροφές, και καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ για αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη της κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Εν αναμονή της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η ΕΕ ενίσχυσε τις ικανότητες rescEU και της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει πλέον 28 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα σε 10 κράτη μέλη. Επιπλέον, πάνω από 560 πυροσβέστες από 12 χώρες είναι προεγκατεστημένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτοιμοι να βοηθήσουν τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες όταν παρίσταται ανάγκη.

Νίκος Ανδρίτσος

