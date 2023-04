Μεσανατολικό: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε δύο Παλαιστίνιους στη διάρκεια συγκρούσεων στη Δυτική Όχθη

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του το υπουργείο ανέφερε ότι δύο «μάρτυρες» σκοτώθηκαν από τα πυρά των «κατοχικών» δυνάμεων στη Ναμπλούς, χωρίς να δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι διεξήγαγε «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση στη Ναμπλούς, στη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δύο ύποπτοι που συμμετείχαν σε επίθεση στην Χουάρα από την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες.

Στη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης οι Ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά και απάντησαν, εξήγησε ο στρατός. Επιπλέον πρόσθεσε ότι κατασχέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός, όπλα και πυρομαχικά.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης ένας αριθμός ενόπλων πυροβόλησαν εναντίον των στρατιωτών, οι οποίοι απάντησαν ανοίγοντας πυρ», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

Εξάλλου στη διάρκεια της νύκτας συνελήφθη στην Ουάντι Σίμαν ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Από την αρχή του έτους έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 90 Παλαιστίνιοι, 15 Ισραηλινοί και μία Ουκρανή, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που καταρτίστηκε από επίσημες παλαιστινιακές και ισραηλινές αρχές.

Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται, από την παλαιστινιακή πλευρά, μαχητές και άμαχοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ από την ισραηλινή πλευρά κυρίως άμαχοι, εκ των οποίων και ανήλικοι, καθώς και δύο μέλη της αραβικής μειονότητας.

