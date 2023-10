Μεσανατολικό: Τουλάχιστον 250 Ισραηλινοί νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς σύμφωνα με ισραηλινά MME Κόσμος 00:46, 08.10.2023 linkedin

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 1.452 άνθρωποι στο Ισραήλ νοσηλεύονται, εκτός των οποίων 18 σε κρίσιμη κατάσταση - Παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν στον τελευταίο τους απολογισμό ότι 232 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Γάζα και άλλοι 1.790 τραυματίστηκαν