Η αγορά ακινήτου σε πέντε νησιωτικές χώρες της Ανατολικής Καραϊβικής, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Δομινίκα, Γρενάδα, Άγιος Χριστόφορος, Νέβις και Αγία Λουκία, μπορεί να εξασφαλίσει δεύτερη υπηκοότητα και διαβατήριο, χάρη στα προγράμματα "Ιθαγένεια μέσω Επένδυσης" (CBI).

Με ελάχιστη επένδυση 200.000 δολάρια, αγοράζεις σπίτι και αποκτάς διαβατήριο. Χαρακτηριστική περίπτωση η Αντίγκουα, όπου οι μεσίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση, λέει η Νάντια Ντάισον, ιδιοκτήτρια μεσιτικής εταιρείας. «Έως και το 70% όλων των αγοραστών αυτή τη στιγμή επιθυμούν την υπηκοότητα και η συντριπτική πλειοψηφία είναι από τις ΗΠΑ», λέει στο BBC.

Η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία ιδιαίτερα από Αμερικανούς πολίτες, λόγω πολιτικής αστάθειας, αύξησης της εγκληματικότητας, αλλά και ως εναλλακτικό σχέδιο διαφυγής. Επιπλέον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η δυνατότητα κατοχής διπλής υπηκοότητας καθιστούν το πρόγραμμα ελκυστικό για εύπορους επενδυτές.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Αντίγκουα δεν έχει απαίτηση διαμονής, ορισμένοι αγοραστές επιθυμούν να εγκατασταθούν εκεί και να έχουν πλήρη απασχόλησης.

Αντιδράσεις

Το μέτρο έχει και αντιδράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει να αποσύρει την πολυπόθητη απαλλαγή από βίζα για τις χώρες της Καραϊβικής, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει προηγουμένως ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα τέτοια σχέδια να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα.

Από την πλευρά τους, τα πέντε έθνη της Καραϊβικής αντέδρασαν οργισμένα στους ισχυρισμούς ότι δεν κάνουν αρκετά για να ελέγξουν τους αιτούντες.

Ο πρωθυπουργός της Ντομίνικα, Ρούσβελτ Σκέριτ, χαρακτήρισε το πρόγραμμα CBI της χώρας του ως «ορθό και διαφανές», προσθέτοντας ότι οι αρχές εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν την ακεραιότητά του.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι οι πωλήσεις διαβατηρίων έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 1993, χρηματοδοτώντας ζωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου.

Η Ουκρανία, η Τουρκία, η Νιγηρία και η Κίνα είναι μεταξύ των χωρών προέλευσης των αιτούντων, σύμφωνα με τη μεσιτική βρετανική εταιρεία που έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, οι συνολικές αιτήσεις για ανάλογα προγράμματα στην Καραϊβική έχουν αυξηθεί κατά 12% από το 2024.

Παρά τις ανησυχίες από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ για θέματα ασφάλειας και διαφάνειας, τα νησιά υπερασπίζονται τα προγράμματά τους, τονίζοντας πως εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους και ότι τα έσοδα στηρίζουν την οικονομία και τις υποδομές τους. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις διαβατηρίων αντιπροσωπεύουν το 10-30% του ΑΕΠ των νησιών.

Εκτός από αγορά ακινήτου, η απόκτηση διαβατηρίου μπορεί να γίνει και με δωρεά σε κρατικά ταμεία, π.χ. 260.000 δολάρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ινδίας (UWI).

Πηγή: skai.gr

