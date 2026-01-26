Συλλυπητήριο μήνυμα από τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασαν η πρεσβεία των ΗΠΑ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την κα. Γκίλφοϊλ, αναφέρεται:

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Πηγή: skai.gr

