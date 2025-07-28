Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανακοίνωσε συντριπτική νίκη της παράταξής του στις δημοτικές εκλογές

Η παράταξη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε σήμερα πως κατήγαγε συντριπτική νίκη στις δημοτικές εκλογές, στις οποίες η αντιπολίτευση επέλεξε μαζική αποχή.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε σε ομιλία του πως η παράταξή του, το PSUV, επικράτησε σε 285 κοινότητες από τους 335 που κρίνονταν.

Σύμφωνα με την εκλογική αρχή –η αντιπολίτευση την κατηγορεί πως ενεργεί σαν όργανο της κυβέρνησης του κ. Μαδούρο– εκφράστηκαν στις κάλπες πάνω από έξι εκατομμύρια ψηφοφόροι, η συμμετοχή ανήλθε σε επίπεδο περί το 44%.

Σήμερα συμπληρώνεται η επέτειος της επανεκλογής του κ. Μαδούρο στην προεδρία, που δεν αναγνωρίζουν ούτε η αντιπολίτευση, ούτε οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή της αναμέτρησης αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη πρακτικά της καταμέτρησης, λέγοντας πως υπέστησαν πειρατεία συστήματα πληροφορικής του, κάτι που δεν βρίσκουν ακριβώς πειστικό διάφοροι ειδικοί.

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για απάτη και νοθεία, διαβεβαιώνοντας πως επικράτησε ο δικός της υποψήφιος. Για αυτόν τον λόγο, το μεγαλύτερο μέρος της απείχε επίσης από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, όταν η παράταξη του προέδρου Μαδούρο κέρδισε τις 253 από τις 286 έδρες που διακυβεύονταν, σύμφωνα με το CNE.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

