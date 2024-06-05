Οι κάτοικοι της Γερμανίας φοβούνται όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε σφυγμομέτρηση του περασμένου Απριλίου για λογαριασμό του ARD Deutschlandtrend το 67% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θεωρεί ισχυρή ή πολύ ισχυρή την απειλή για την ασφάλεια και ειρήνη στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019. Κυρίως οι νέοι αισθάνονται αυτόν τον φόβο περισσότερο και από την κλιματική αλλαγή. Κι αυτό προκύπτει από μια τελευταία μελέτη «Νεολαία στη Γερμανία», που καταγράφει τάσεις. Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων ηλικίας από 14 έως 29 ετών φοβάται τον πόλεμο στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά ο πόλεμος γίνεται πραγματικά απτός για τη νέα γενιά. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η Ουκρανία είναι γεωγραφικά κοντά. Από τη Λειψία, για παράδειγμα, το Κίεβο απέχει ελάχιστα περισσότερο από ό,τι η Ρώμη, λίγο λιγότερο από 1.500 χιλιόμετρα.

«Οικιακά καταφύγια»

Όπως αποκαλύπτει το Spiegel, στη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών των κρατιδίων στα μέσα του μηνός στο Πότσνταμ θα συζητηθεί έκθεση εμπειρογνώμων του υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας σε Καταστροφές και του Οργανισμού Ακινήτων. Σε αυτήν αναλύονται οι καλύτεροι τρόπο προστασίας των πολιτών σε περίπτωση πολέμου, υπό το πρίσμα μιας νέας αντίληψης πολιτικής προστασίας. Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν αναμένονται βομβαρδισμοί που θα κατέστρεφαν ολόκληρες πόλεις. Γι' αυτό ο πληθυσμός της Γερμανίας δεν θα πρέπει να βρίσκει προστασία σε μεγάλα δημόσια καταφύγια. Αυτό οφείλεται στο ότι «δεν προσφέρουν ασφάλεια έναντι σύγχρονων όπλων ακριβείας, που καταστρέφουν καλά επιλεγμένους στόχους με σημασία μόνο για τον πόλεμο, και σε περίπτωση επίθεσης έχουν χρόνο προειδοποίησης μόνο λίγων λεπτών». Αλλά τι ακριβώς συνιστούν οι εμπειρογνώμονες; «Δωμάτια κάτω από το επίπεδο του εδάφους ή μέσα σε κτίρια θα μπορούσαν να προστατεύσουν ήδη από ορισμένους από τους πιθανούς κινδύνους». Μια άλλη επιλογή θα ήταν τα λεγόμενα «οικιακά καταφύγια», δηλαδή κελάρια, δωμάτια ή χώροι κάτω από το επίπεδο του εδάφους ή στο εσωτερικό κτιρίων.

Μάλιστα για να βελτιωθεί ο βαθμός προστασίας, προτείνονται τρόποι όπως θωράκιση των τοίχων ή προσωρινή κάλυψη των παραθύρων και ανοιγμάτων του υπογείου … από ανθρώπους χωρίς τεχνική κατάρτιση και σε εθελοντική βάση. Οι εμπειρογνώμονες συστήνουν επίσης Shelter Sharing, την κοινή χρήση αυτών των καταφυγίων, αν και «η πλειονότητα του πληθυσμού θα μπορούσε να δημιουργήσει καταφύγια σε δικούς του χώρους». Απώτερος στόχος «η δημιουργία του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χώρων αυτοπροστασίας, οι οποίοι βέβαια προσφέρουν σημαντικά λιγότερη προστασία σε περίπτωση πυρηνικών, βιολογικών και χημικών επιθέσεων». Επιπλέον, σε αστικά κέντρα πρέπει να προσφέρονται επιλογές προστασίας για όσους «αιφνιδιάζονται από μια στρατιωτική επίθεση ενώ βρίσκονται εν κινήσει». Για αυτήν την περίπτωση κατάλληλα ως κτίρια θα ήταν δωμάτια σε δημόσια κτίρια, πολυκαταστήματα, υπόγειοι χώροι γκαράζ, υπόγειοι σταθμοί, σήραγγες.

Κατευθυντήριες γραμμές συνολικής άμυνας

Οι εμπειρογνώμονες ζητούν εδώ και χρόνια την αναθεώρηση των υφιστάμενων αντιλήψεων για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, και η ομάδα εμπειρογνωμόνων δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ή εναλλακτικές τώρα σε αυτό με το έγγραφό της. Το ότι η κατάσταση των υφιστάμενων καταφυγίων δεν είναι καλή, είναι κοινό μυστικό. Από τα 2.000 δημόσια καταφύγια που υπήρχαν κάποτε, 579 είναι σήμερα ακόμη σε λειτουργία. Μόνο 470.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να βρουν καταφύγιο σε αυτά. Ωστόσο, αυτά τα καταφύγια μπορεί να μην είναι το καλύτερο μέρος για να προστατευτεί κανείς. Η έκθεση αναφέρει ρητά ότι η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα των σημερινών οπλικών συστημάτων είναι «τόσο μεγάλη, που ένα άμεσο χτύπημα θα μπορούσε να καταστρέψει κάθε είδους καταφύγιο». Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πλήρης προστασία από τις εχθρικές επιθέσεις. Αλλά αυτό δεν μειώνει την ευθύνη του κράτους να σχεδιάσει νέα μέτρα προστασίας και, δεδομένης της κακής κατάστασης των κλασικών καταφυγίων, η επιτροπή προτείνει κάτι το ασυνήθιστο: τη μετατροπή των ιδιωτικών κελαριών σε καταφύγια. Οι εμπειρογνώμονες υπολογίζουν ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν περίπου 210.100 μεγαλύτερα καταφύγια για την προστασία περίπου 85 εκατομμυρίων κατοίκων, δηλαδή όσων ζουν στη Γερμανία. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 140,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει εντός της ημέρας μέτρα οργάνωσης της χώρας σε περίοδο πολέμου. Πρόκειται για ένα έγγραφο 81 σελίδων με κατευθυντήριες γραμμές για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αρμοδιότητες του καγκελάριου θα αυξηθούν, με τη μεταβίβαση σε αυτόν των εξουσιών ελέγχου και άμυνας. Ο υπουργός Άμυνας θα είναι μόνο επικεφαλής της διοίκησης της Μπούντεσβερ. Ένα άλλο τμήμα αφορά μια σειρά από πιο ειδικούς κανονισμούς, που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρήσουν τη λειτουργία της χώρας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αποθήκευση ενέργειας ή τροφίμων, καθώς και η υποχρέωση των μέσων ενημέρωσης να μεταδίδουν άμεσα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και να προειδοποιούν. «Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Γερμανία βρίσκεται υπό στρατιωτική απειλή» αναφέρεται ήδη στην πρώτη παράγραφο.

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

