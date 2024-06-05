Λογαριασμός
Ιερουσαλήμ: Επίθεση Ισραηλινών ακροδεξιών σε Παλαιστινίους και δημοσιογράφο πριν από την «Πορεία των Σημαιών» - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο δημοσιογράφος δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από αρκετούς επιτιθέμενους, και έπεσε στο έδαφος, μέχρι να επέμβουν αστυνομικοί

Jerusalem

Άγρια επίθεση δέχθηκε την Τετάρτη ο Ισραηλινός δημοσιογράφος της Haaretz, Νιρ Χασόν, από ακροδεξιούς Ισραηλινούς νεολαίους ενώ έκανε ρεπορτάζ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ ενόψει της «Πορείας των Σημαιών». Παράλληλα, σημειώθηκαν και σοβαρές συμπλοκές μεταξύ των ακροδεξιών και των Παλαιστινίων όταν οι εθνικιστές επιχείρησαν να περάσουν από την παλαιστινιακή συνοικία.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Χασόν δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από αρκετούς επιτιθέμενους, και έπεσε στο έδαφος, μέχρι να επέμβουν αστυνομικοί της συνοριακής αστυνομίας. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή. 

Η επίθεση είναι μία από τις πολλές απόπειρες της Εθνικής Θρησκευτικής νεολαίας να εμποδίσει τους δημοσιογράφους να τους βιντεοσκοπούν ενόψει της «Πορείας των Σημαιών» που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη. Ένας Άραβας φωτορεπόρτερ υπέστη ελαφρά αμυχή στο μέτωπό του νωρίτερα αφού τον έσπρωξε ένας αστυνομικός.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ για την «Πορεία των Σημαιών», που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε επίδειξη ισχύος των Εβραίων εθνικιστών καθώς γίνεται στην επέτειο της κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

Police officers separate Israelis and Palestinians in a street in the Muslim Quarter of Jerusalem's Old City, shortly before a march through the area by Jewish nationalists on Jerusalem Day, which marks the unification of east and west of the city in the 1967 Six Days War, June 5, 2024. (Ohad Zwigenberg/AP)

Η «Πορεία των Σημαιών» είναι μια διαδήλωση που οργανώνεται από το Ισραήλ με την ευκαιρία της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ», για να γιορταστεί η «επανένωση» της πόλης μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967. Ο ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, καθώς τη θεωρεί «παράνομη» με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η πορεία περνάει κατά παράδοση από την Παλιά Πόλη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και καταλήγει στο Τείχος των Δακρύων, τον ιερό τόπο προσευχής των Εβραίων.

Jerusalem

