Άγρια επίθεση δέχθηκε την Τετάρτη ο Ισραηλινός δημοσιογράφος της Haaretz, Νιρ Χασόν, από ακροδεξιούς Ισραηλινούς νεολαίους ενώ έκανε ρεπορτάζ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ ενόψει της «Πορείας των Σημαιών». Παράλληλα, σημειώθηκαν και σοβαρές συμπλοκές μεταξύ των ακροδεξιών και των Παλαιστινίων όταν οι εθνικιστές επιχείρησαν να περάσουν από την παλαιστινιακή συνοικία.

🔴⚡️URGENT : Des milliers de colons fanatiques israéliens messianiques mettent en ce moment à feu et à sang le vieux quartier historique arabe de Jérusalem occupée, ils agressent tout le monde femme, enfants, vieillards, commerçants, en promettant de brûler la Mosquée Al Aqsa. pic.twitter.com/V8jgc2yBQs June 5, 2024

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Χασόν δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από αρκετούς επιτιθέμενους, και έπεσε στο έδαφος, μέχρι να επέμβουν αστυνομικοί της συνοριακής αστυνομίας. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

כתב ״הארץ״ ניר חסון מגונן על עיתונאי ומוכה בעצמו בעיר העתיקה בירושלים



צילום: מאיה לוין / NPR pic.twitter.com/KjfvSHCVq8 — Bar Peleg (@bar_peleg) June 5, 2024

Η επίθεση είναι μία από τις πολλές απόπειρες της Εθνικής Θρησκευτικής νεολαίας να εμποδίσει τους δημοσιογράφους να τους βιντεοσκοπούν ενόψει της «Πορείας των Σημαιών» που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη. Ένας Άραβας φωτορεπόρτερ υπέστη ελαφρά αμυχή στο μέτωπό του νωρίτερα αφού τον έσπρωξε ένας αστυνομικός.

Under the watch of Israeli occupation forces, Israeli settlers assault a journalist while covering their far-right march in the occupied city of Jerusalem. Israeli forces made no arrests among the attackers; instead, they detained the journalist. pic.twitter.com/LooSRwCCQA — Quds News Network (@QudsNen) June 5, 2024

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ για την «Πορεία των Σημαιών», που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε επίδειξη ισχύος των Εβραίων εθνικιστών καθώς γίνεται στην επέτειο της κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.

Η «Πορεία των Σημαιών» είναι μια διαδήλωση που οργανώνεται από το Ισραήλ με την ευκαιρία της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ», για να γιορταστεί η «επανένωση» της πόλης μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967. Ο ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, καθώς τη θεωρεί «παράνομη» με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η πορεία περνάει κατά παράδοση από την Παλιά Πόλη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και καταλήγει στο Τείχος των Δακρύων, τον ιερό τόπο προσευχής των Εβραίων.

וזה שרשור תיעודים מהעיר העתיקה של אחי הגיבור והאמיץ ניר חסון https://t.co/DKksHE0vKu — Bar Peleg (@bar_peleg) June 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.