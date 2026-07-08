Μερτς: Η εποχή που οι Ευρωπαίοι επωφελούνταν χωρίς να συνεισφέρουν έχει τελειώσει

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίτνριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη προχωρά στη δημιουργία μιας ισχυρότερης αμυντικής βάσης εντός του ΝΑΤΟ, ώστε η Συμμαχία να διατηρήσει τον διατλαντικό της χαρακτήρα.

«Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ώστε η συμμαχία να μπορεί να παραμείνει διατλαντική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι «η εποχή του να επωφελούνται οι Ευρωπαίοι χωρίς να συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ έχει τελειώσει».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ πολύ πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, ενώ σημείωσε πως ήταν σημαντικό ότι όλοι οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ κατά τη σύνοδο στην Άγκυρα.

Παράλληλα, ο Μερτς ανέφερε ότι η Γερμανία επιδιώκει ταχεία πρόοδο στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών όπλων βαθιάς κρούσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μερτς δήλωσε ότι χάρηκε ιδιαίτερα από τη φράση του πως «υπάρχει μια αίσθηση αγάπης στον αέρα» στην τελική του δήλωση, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να επισημαίνει κρίσιμους παράγοντες, αλλά αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

«Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Μερτς.

«Έχουμε πει στον Τραμπ ότι πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία με το Ιράν, αλλά το Ιράν είναι αυτό που ευθύνεται για την τελευταία παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», τόνισε ακόμη ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε επίσης τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε «τον καλύτερο γενικό γραμματέα που θα μπορούσε να έχει η Συμμαχία σε αυτή την περίοδο».

Συμφωνία για υποβρύχια με τον Καναδά

Παράλληλα, ο Μερτς χαρακτήρισε «καλή είδηση» για τη γερμανική οικονομία και τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ την απόφαση του Καναδά να επιλέξει τη γερμανική εταιρεία TKMS για την κατασκευή έως και 12 υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

«Με αυτή την είδηση στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της διατλαντικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας στην έναρξη της συνόδου κορυφής», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε την Τρίτη στην Άγκυρα.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αποτελεί «μια πραγματικά στρατηγική πρωτοβουλία» που θα συνδέσει τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Νορβηγία ως εταίρους στη βόρεια περιοχή του Ατλαντικού για τις επόμενες δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

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