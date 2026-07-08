Συντρίμμια του πακιστανικού εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, το αεροσκάφος, με πέντε μέλη πληρώματος, είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προτού χαθεί η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μελών του πληρώματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

🚨 Search & Rescue teams have found the wreckage of the K2 Airways Cargo Boeing 737 aircraft; the #Pakistan Airports Authority announced.



After 12 hours of SAR ops in deep sea; @PakistanNavy and the Pakistan National Shipping Corporation have successfully located and… https://t.co/FXAfARmO8F pic.twitter.com/NNnK96U4sK — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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