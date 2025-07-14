Πεκίνο και Νέο Δελχί πρέπει να εργαστούν για αμοιβαία επωφελή συνεργασία

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο και το Νέο Δελχί πρέπει να εργαστούν υπέρ μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, στο τέλος της συνάντησης που είχε με τον Ινδό ομόλογό του Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Κίνα και η Ινδία θα πρέπει "να βαδίσουν προς μια σχέση καλής γειτονίας και φιλίας" και να "βρουν έναν δρόμο που να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ειρηνική συνύπαρξη, την κοινή ανάπτυξη και μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία", δήλωσε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με το Xinhua.

Οι δύο επικεφαλής της διπλωματίας συναντήθηκαν σήμερα στο Πεκίνο, καθώς οι δύο αντίπαλες δυνάμεις επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους έπειτα από μια συνοριακή διαμάχη το 2020.

Οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου έχουν επιδοθεί σε μια σκληρή μάχη άσκησης επιρροής στη νότια Ασία και τα σύνορα τους μήκους 3.500 χιλιομέτρων αποτελούν διαρκή πηγή εντάσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ των δυο γειτόνων επιδεινώθηκαν έπειτα από μια βίαιη σύγκρουση το 2020 σε συνοριακή περιοχή των Ιμαλαΐων, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 Ινδούς στρατιώτες και τέσσερις Κινέζους. Τον Οκτώβριο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να οργανώσουν περιπολίες στις αμφισβητούμενες περιοχές.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια τον περασμένο Οκτώβριο και συμφώνησαν να εργαστούν για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων.

Το Νέο Δελχί εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη παρουσία του Πεκίνου στον Ινδικό Ωκεανό, μια περιοχή που η Ινδία θεωρεί ότι ανήκει σαφέστατα στη σφαίρα επιρροής της.

Άλλη πηγή έντασης είναι ο Δαλάι Λάμα, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ τον οποίο η Ινδία φιλοξενεί από τότε που διέφυγε, μαζί με χιλιάδες Θιβετιανούς, από την επέμβαση των κινεζικών στρατευμάτων που κατέστειλε μια εξέγερση στη Λάσα το 1959.

Ηλικίας 90 ετών, ο Δαλάι Λάμα δηλώνει ότι μόνο η οργάνωσή του, που έχει την έδρα της στην Ινδία, εξουσιοδοτείται να ορίσει τον διάδοχό του.

Η Κίνα επιμένει από την πλευρά της στο γεγονός ότι αυτή θα έχει τον τελευταίο λόγο για την ταυτότητα του μελλοντικού πνευματικού ηγέτη του Θιβέτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

