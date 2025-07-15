Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε τη Δευτέρα το δρόμο για την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να συρρικνώσει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην εκπαίδευση, δίνοντας μεγαλύτερο έλεγχο στις πολιτείες.

Στην τελευταία νίκη του Τραμπ στο ανώτατο δικαστήριο, οι δικαστές ήραν την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή που είχε επαναπροσλάβει σχεδόν 1.400 εργαζόμενους που επλήγησαν από μαζικές απολύσεις στο υπουργείο και εμπόδισε την κυβέρνηση να μεταφέρει βασικές λειτουργίες σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. δικαστήρια.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ελήφθη με σύντομη, ανυπόγραφη απόφαση. Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του διαφώνησαν.

Μια ομάδα 21 Δημοκρατικών γενικών εισαγγελέων, σχολικών περιφερειών και συνδικάτων που βρίσκονται πίσω από δύο νομικές προσφυγές είχαν προειδοποιήσει σε δικαστικά έγγραφα ότι οι προσπάθειες του Τραμπ για το κλείσιμο του υπουργείου απείλησαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του υπουργείου να εκτελεί τα βασικά του καθήκοντα.

Η Democracy Forward, μια φιλελεύθερη νομική ομάδα που εκπροσωπεί τις σχολικές περιφέρειες και τα συνδικάτα, δήλωσε ότι η ενέργεια του δικαστηρίου «κατάφερε ένα καταστροφικό πλήγμα στην υπόσχεση αυτού του έθνους για δημόσια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά».

«Θα επιδιώξουμε επιθετικά κάθε νομική επιλογή καθώς προχωρά αυτή η υπόθεση, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά σε αυτή τη χώρα θα έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση που τους αξίζει», δήλωσε η Σκάι Πέριμαν, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου.

Ιδρυμένο από το Κογκρέσο το 1979, οι κύριοι ρόλοι του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνουν τη διαχείριση δανείων για τα πανεπιστήμια, την παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών και την επιβολή των πολιτικών δικαιωμάτων στα σχολεία. Παρέχει επίσης ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τις άπορες περιοχές και για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει στο τμήμα να ελέγχει τη λειτουργία των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών, της διδασκαλίας και της στελέχωσης. Η εξουσία για αυτές τις αποφάσεις ανήκει στις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες παρέχουν περισσότερο από το 85% της χρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επικριτές του υπουργείου το έχουν παρουσιάσει ως σύμβολο γραφειοκρατικής σπατάλης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μικρότερη ομοσπονδιακή εμπλοκή.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ προσπάθησε να τηρήσει μια προεκλογική υπόσχεση προς τους συντηρητικούς ζητώντας το κλείσιμο του υπουργείου.

«Θα επιστρέψουμε την εκπαίδευση, πολύ απλά, πίσω στις πολιτείες όπου ανήκει», δήλωσε ο Τραμπ στις 20 Μαρτίου πριν υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για το κλείσιμο του υπουργείου στο «μέγιστο βαθμό» που επιτρέπεται από τον νόμο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένες «βασικές ανάγκες» θα διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων Pell σε φοιτητές από οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος και της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για μειονεκτούντες φοιτητές και παιδιά με ειδικές ανάγκες, αν και είπε ότι αυτές οι λειτουργίες θα αναδιανεμηθούν σε άλλες υπηρεσίες και τμήματα.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο να μεταβιβάσει το χαρτοφυλάκιο φοιτητικών δανείων ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Αν και η επίσημη κατάργηση του τμήματος θα απαιτούσε πράξη του Κογκρέσου, η μείωση προσωπικού που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο από την υπουργό Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον είχε ως στόχο να μειώσει το προσωπικό του τμήματος περίπου στο μισό από ό,τι ήταν όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Η ΜακΜάχον χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου τη Δευτέρα ως «σημαντική νίκη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους».

«Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ θα υλοποιήσει τώρα την εντολή του να αποκαταστήσει την αριστεία στην αμερικανική εκπαίδευση», έγραψε ο McMahon σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διαφωνία της, η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ έγραψε ότι η ενέργεια του Ανώτατου Δικαστηρίου είχε δώσει στον πρόεδρο «την εξουσία να καταργήσει νόμους απολύοντας όλους όσους είναι απαραίτητοι για την εκτέλεσή τους».

« Η άρση (του αποκλεισμού του κατώτερου δικαστηρίου) θα προκαλέσει ανείπωτη ζημιά, καθυστερώντας ή στερώντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες και αφήνοντας τους μαθητές να υποφέρουν από διακρίσεις, σεξουαλικές επιθέσεις και άλλες παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων χωρίς τους ομοσπονδιακούς πόρους που προόριζε το Κογκρέσο», έγραψε η Σοτομαγιόρ, στην οποία συμμετείχαν οι φιλελεύθερες δικαστές Έλενα Κάγκαν και Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη, Μιόνγκ Τζουν, διορισμένος από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, είχε καταλήξει σε απόφαση της 22ας Μαΐου ότι οι μαζικές απολύσεις «πιθανώς θα παραλύσουν το υπουργείο». Διέταξε την επαναφορά των επηρεαζόμενων εργαζομένων και επίσης μπλόκαρε το σχέδιο της κυβέρνησης να αναθέσει λειτουργίες του υπουργείου σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Το 1ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη απέρριψε στις 4 Ιουνίου το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει την ισχύ της διαταγής που εξέδωσε ο δικαστής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε δικαστικό έγγραφο με το οποίο ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να άρει την εντολή του Τζουν, τον κατηγόρησε για δικαστική υπέρβαση.

Οι ενάγοντες είχαν προειδοποιήσει ότι οι μαζικές απολύσεις στο υπουργείο θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την εκταμίευση της ομοσπονδιακής βοήθειας για σχολεία χαμηλού εισοδήματος και μαθητές με ειδικές ανάγκες, προκαλώντας ελλείψεις που μπορεί να απαιτήσουν περικοπές προγραμμάτων ή διδακτικού προσωπικού.

Υποστήριξαν επίσης σε δικαστικά έγγραφα ότι η προσπάθεια του Τραμπ για το κλείσιμο της κυβέρνησης θα υπονόμευε τις προσπάθειες για τον περιορισμό των διακρίσεων στα σχολεία, την ανάλυση και διάδοση κρίσιμων δεδομένων σχετικά με την επίδοση των μαθητών και την υποστήριξη των υποψηφίων για κολέγια που αναζητούν οικονομική βοήθεια.

Πηγή: reuters.com

