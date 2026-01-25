Ο θανάσιμος πυροβολισμός του 37χρονου Αμερικανού Αλεξ Πρέτι από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) χθες στη Μινεάπολη, πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες χθες στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της ICE.

Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Παρά την έκκληση της τοπικής αστυνομίας για ηρεμία, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ σε πάρκο στη Μινεάπολη για να καταγγείλουν τη βία, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εκδηλώσεις στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες.

Στο πολιτικό πεδίο οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, απειλώντας να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, που κινδυνεύει με εκ νέου παράλυση στα τέλη του μήνα.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας Τιμ Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές. «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην πολιτεία του.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

«Ήταν εκεί για να διαπράξει βία», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ αποκάλεσε τον Άλεξ Πρέτι «δολοφόνο» σε μήνυμα που αναδημοσίευσε στο X ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

