Ο δεύτερος θάνατος από τα πυρά των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη φέρνει με μεγαλύτερη ένταση στο προσκήνιο την επιθετική πολιτική του Τραμπ για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αναγκάζοντας τους Ρεπουμπλικανούς να υπερασπιστούν τις σκληρές τακτικές της κυβέρνησης και κινητοποιώντας τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι βλέπουν το ζήτημα ως κρίσιμο ενόψει των εκλογών.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί έχουν σκοτώσει δύο Αμερικανούς πολίτες στη διάρκεια του μήνα στη συγκεκριμένη πόλη – μεταξύ αυτών και τον νοσηλευτή ΜΕΘ Άλεξ Πρέτι, το Σάββατο – κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές που εξοργίστηκαν από τη μαζική εντατικοποίηση των επιχειρήσεων επιβολής του νόμου από την κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει τη χρηματοδότηση που περιλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο εποπτεύει την ICE, την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης. Το Κογκρέσο έχει προθεσμία έως τις 30 Ιανουαρίου για να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος μερικής αναστολής λειτουργίας του κράτους.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο Σούμερ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να «συμπράξουν με τους Δημοκρατικούς στη ριζική αναμόρφωση της ICE και της CBP για την προστασία του κοινού», αναφερόμενος και στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ.

Στο ίδιο αίτημα συντάχθηκαν και μετριοπαθείς Δημοκρατικοί, οι οποίοι είχαν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα τους κατά την περσινή αντιπαράθεση για το «shutdown» και μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην φανεί ότι στρέφονται κατά της επιβολής του νόμου.

«Αυτό προφανώς δεν αφορά την ασφάλεια των Αμερικανών, αλλά τη βάναυση μεταχείριση Αμερικανών πολιτών και νομοταγών μεταναστών», δήλωσε η γερουσιαστής της Νεβάδα, Κάθριν Κορτέζ Μάστο, σχολιάζοντας την επιχείρηση της ICE.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαπολύσει στη Μινεάπολη τη φιλόδοξη επιχείρηση μετανάστευσης που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα, προκαλώντας εβδομάδες διαδηλώσεων από κατοίκους και βίαιες συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες, στις οποίες καταγράφηκαν δύο θάνατοι από πυροβολισμούς – της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου και του Πρέτι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ δεν δείχνει διάθεση υπαναχώρησης. Σε ανάρτησή του στο Truth Social χθες Κυριακή, υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν καθοριστική για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2024 και για τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

«Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί», πρόσθεσε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αντιδράσεις από υπέρμαχους της οπλοκατοχής

Παρότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν σε μεγάλο βαθμό στηρίξει την καταστολή, ο πυροβολισμός του Σαββάτου σε βάρος Αμερικανού πολίτη που έφερε νόμιμα όπλο, δημιουργεί ιδιαίτερους πολιτικούς κινδύνους για ένα κόμμα που θεωρεί τον εαυτό του προπύργιο των δικαιωμάτων οπλοκατοχής.

Οργανώσεις υπέρ των όπλων εξέφρασαν ήδη ανησυχία για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποδώσει ευθύνες στον Πρέτι επειδή έφερε όπλο στη διαδήλωση, παρότι είχε το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει.

«Κάθε φιλήσυχος κάτοικος της Μινεσότα έχει το δικαίωμα να κατέχει και να φέρει όπλα, ακόμη και όταν συμμετέχει σε διαδηλώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Minnesota Gun Owners Caucus.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι δεν στηρίζουν τις τακτικές επιβολής του Τραμπ, ενώ ακόμη και ένα σημαντικό ποσοστό των Ρεπουμπλικανών υποστηρικτών του – 39% – εμφανίζεται επιφυλακτικό, λέγοντας ότι θα πρέπει να περιορίζεται η πρόκληση βλάβης, ακόμη και αν αυτό σημαίνει λιγότερες συλλήψεις για ζητήματα μετανάστευσης.

«Η υπόλοιπη χώρα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό που συμβαίνει εδώ θα μπορούσε να συμβεί παντού», δήλωσε ο διαδηλωτής Έρικ Γκρέι, 50 ετών, κάτοικος Μινεάπολης.

Βίντεο που έγιναν viral και δείχνουν συγκρούσεις μεταξύ βαριά οπλισμένων, μασκοφόρων ομοσπονδιακών πρακτόρων με εξοπλισμό μάχης και πολιτών έχουν προκαλέσει ανησυχία σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, πολλοί από τους οποίους ήδη αντιμετωπίζουν την οργή των ψηφοφόρων για την ακρίβεια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Παρότι οι Ρεπουμπλικανοί ενέκριναν πέρυσι μεγάλη χρηματοδότηση για την ICE, μετά τους δύο θανάτους στη Μινεσότα ορισμένοι ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα, Μπιλ Κάσιντι, χαρακτήρισε τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη «εξαιρετικά ανησυχητικό», τονίζοντας ότι «διακυβεύεται η αξιοπιστία της ICE και του DHS». Η γερουσιαστής της Αλάσκας, Λίζα Μουρκόφσκι, είπε ότι ο θάνατος του Σαββάτου πρέπει να εγείρει «σοβαρά ερωτήματα» για την επάρκεια της εκπαίδευσης στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ενώ ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις, δήλωσε ότι κάθε κυβερνητικός αξιωματούχος που σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα ή να εμποδίσει έρευνα «προσφέρει απίστευτη κακή υπηρεσία στο έθνος και στην πολιτική κληρονομιά του προέδρου Τραμπ».

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας ζήτησε την κατάθεση αξιωματούχων της ICE σχετικά με την επιχείρηση.

«Είναι απολύτως κρίσιμο ο αμερικανικός λαός και το Κογκρέσο να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το πώς διεξάγεται η επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Ουάσινγκτον, Μάικλ Μπάουμγκαρτνερ, χαιρετίζοντας το αίτημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, λέγοντας στο CNN την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί βλέπουν συμπολίτες τους να πυροβολούνται ζωντανά στην τηλεόραση και ότι οι «ομοσπονδιακές τακτικές και η λογοδοσία» αποτελούν πλέον αυξανόμενη ανησυχία για τους ψηφοφόρους.

Οι Δημοκρατικοί αξιοποίησαν την επιχείρηση της ICE στη Μινεάπολη και τις επιθετικές ομοσπονδιακές τακτικές για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση Τραμπ για υπέρβαση εξουσιών – μια κατηγορία που ενδέχεται να βρει απήχηση τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους στις επερχόμενες εκλογές.

«Η ICE του Τραμπ έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και συνιστά σοβαρή εσωτερική απειλή. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν δίκιο να κάνουν ό,τι μπορούν για να τη συγκρατήσουν», δήλωσε ο Τρε Ίστον, αναλυτής πολιτικής των Δημοκρατικών στο Ινστιτούτο Searchlight, που συμβουλεύει υποψηφίους του κόμματος. «Οι Δημοκρατικοί πρέπει να πουν ξεκάθαρα τι εννοούν για την ICE. Όχι συνθήματα της στιγμής».

Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του χρησιμοποιούν την ομοσπονδιακή επιχείρηση στη Μινεσότα για να αναδείξουν πολιτική αντιπαράθεση με τη δημοκρατική πολιτειακή ηγεσία και τον κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ.

Ο Γουόλζ και οι πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό του προέδρου, λέγοντας ότι θα συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την απομάκρυνση βίαιων εγκληματιών, αλλά ότι η επιχείρηση της κυβέρνησης προκαλεί το χάος.

«Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει» για τους θανάτους στη Μινεσότα, δήλωσε ο Γουόλζ σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή. «Πρόεδρε Τραμπ, μπορείτε να το σταματήσετε αυτό σήμερα. Αποσύρετε αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

