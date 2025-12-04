Μερτς: «Να μοιραστούμε το ρίσκο χρήσης των ρωσικών assets» με το Βέλγιο

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ της παροχής εγγυήσεων στο Βέλγιο ότι οι κίνδυνοι που ενέχει η σχεδιαζόμενη χρήση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας θα βαρύνουν όλες τις χώρες της χώρας. Ένωση.

Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung την Τετάρτη, ο Μερτς δήλωσε ότι κάθε χώρα θα πρέπει «να αναλάβει ίσο μερίδιο του κινδύνου, σε αναλογία με την οικονομική τους απόδοσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη είτε τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είτε να προχωρήσει το μπλοκ σε διεθνή δανεισμό με στόχο την άντληση 90 δισ. ευρώ για τη στήριξης της Ουκρανία, ώστε η εμπόλεμη χώρα να καλύψει τις στρατιωτικές και άλλες βασικές ανάγκες της εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Η κίνηση αυτή της Κομισιόν δεν έπεισε όμως και πάλι το Βέλγιο, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων και έχει εκφράσει μια σειρά από νομικές ανησυχίες για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.



