Ρώσοι κατάσκοποι διεισδύουν στη Βρετανία μέσω εμπορικών πλοίων

Μια νέα πτυχή του «σκιώδους πολέμου» της Μόσχας αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα «The i Paper», σύμφωνα με την οποία Ρώσοι κατάσκοποι κατάφεραν να εισέλθουν απαρατήρητοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας εμπορικά φορτηγά πλοία.

Οι φερόμενοι πράκτορες εκμεταλλεύτηκαν τα λιγότερο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα λιμάνια, για να προσεγγίσουν κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές ενέργειας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας, οι οποίες βασίζονται σε απόρρητα έγγραφα πληροφοριών, ημερολόγια καταστρώματος και μαρτυρίες επτά πηγών ασφαλείας από χώρες του ΝΑΤΟ, το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025.

Η έρευνα ταυτοποίησε δύο άτομα με διασυνδέσεις με τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Τα άτομα αυτά είχαν εντοπιστεί προηγουμένως σε άκρως απόρρητες στρατιωτικές βάσεις εντός της Ρωσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα λιμάνια που χρησιμοποιήθηκαν ως πύλες εισόδου έχουν προταθεί πρόσφατα από το βρετανικό υπουργείο άμυνας ως πιθανές τοποθεσίες για μελλοντικά εργοστάσια όπλων.

Γιατί επιλέγουν τα εμπορικά πλοία;

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στους πράκτορες να εκμεταλλεύονται τους «λιγότερο αυστηρούς» συνοριακούς ελέγχους στα λιμάνια σε σύγκριση με τα αεροδρόμια. Τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν δεν φέρουν ρωσική σημαία ούτε ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ύποπτα.

Η Ελίζαμπεθ Μπρο, συνεργάτιδα του Atlantic Council, εξήγησε ότι αυτή η τακτική αποτελεί μέρος ενός ξεκάθαρου σχεδίου του Κρεμλίνου. Μετά την απέλαση 24 Ρώσων αξιωματούχων πληροφοριών από τη Βρετανία και την επιβολή κυρώσεων σε χιλιάδες άτομα, η Μόσχα έχει λιγότερους «διπλωμάτες» στη χώρα και αναγκάζεται να εισάγει νέους πράκτορες με ανορθόδοξους τρόπους.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως οι πλοιοκτήτες ή οι καπετάνιοι γνώριζαν την ταυτότητα των κατασκόπων. Ωστόσο, δεδομένα δείχνουν ότι τα πληρώματα των συγκεκριμένων πλοίων προέρχονταν από εταιρείες που προσλαμβάνουν Ρώσους, ενώ σε μια περίπτωση η διαχείριση γινόταν από γραφείο στη Χερσώνα.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα ευρωπαϊκά ύδατα. Δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις θαλάσσιες οδούς ως πεδίο μάχης «γκρίζας ζώνης».

Πρόσφατα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, κατηγόρησε το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Γιαντάρ ότι στόχευσε με λέιζερ πιλότους της RAF, τη στιγμή που σημειώνεται αύξηση 30% στην παρουσία ρωσικών πλοίων που απειλούν τα βρετανικά ύδατα τα τελευταία δύο χρόνια.

