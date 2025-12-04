Κίνα: Σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε στην περιφέρεια Σιντζιάνγκ

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι σεισμός 6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στη βορειδυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ, η οποία συνορεύει με το Κιργιστάν.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην κομητεία Ακτσί, που βρίσκεται πλησίον των συνόρων της Σιντζιάνγκ με το Κιργιστάν, στις 15:44 τοπική ώρα (09:44 ώρα Ελλάδος) και το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς της Κίνας (CENC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

