Η Κομισιόν παρουσίασε δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δύο λύσεις για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027.

«Με τις σημερινές προτάσεις, θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα για να αμυνθεί και να προωθήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Όπως εξήγησε, η Επιτροπή προτείνει δύο πιθανές λύσεις για να καλυφθούν οι μελλοντικές δημοσιονομικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας: η πρώτη, αφορά δανεισμό της ΕΕ και χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύηση για να χορηγηθεί δάνειο στην Ουκρανία - μία λύση η οποία απαιτεί ομοφωνία. Η δεύτερη, αφορά ένα Δάνειο Αποζημιώσεων, το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δανείζεται μετρητά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που κατέχουν ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Η Φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι τα ταμειακά υπόλοιπα θα παρέχονται στην Ουκρανία ως δάνειο το οποίο θα αποπληρωθεί, μόνο εάν και όταν η Ρωσία πληρώσει για τις επανορθώσεις. Γι' αυτή τη λύση χρειάζεται ειδική πλειοψηφία.

«Σήμερα προτείνουμε να καλύψουμε τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο θα πρέπει να καλύψουν οι διεθνείς εταίροι», είπε η Φον ντερ Λάιεν. Όπως εξήγησε, ο υπολογισμός βασίζεται στην εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί τη διετία 2026-2027 συνολική χρηματοδότηση ύψους 135,7 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται υπό τον έλεγχο της βελγικής εταιρείας Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες. Είναι «η χειρότερη επιλογή» και «δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας», δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

H Φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να καθησυχάσει το Βέλγιο λέγοντας ότι η πρόταση της Επιτροπής για το δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία λαμβάνει υπόψη «σχεδόν όλες» τις ανησυχίες του. Σύμφωνα με την ίδια, η νομοθετική πρόταση που προτείνεται παρέχει «ισχυρές εγγυήσεις» για την προστασία όλων των κρατών-μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από πιθανά μέτρα αντιποίνων. Επιπλέον, τόνισε ότι προβλέπεται ένας «ισχυρός μηχανισμός αλληλεγγύης», που υποστηρίζεται από διμερείς εθνικές εγγυήσεις ή τον προϋπολογισμό της ΕΕ. «Όλοι θα μοιραστούμε το βάρος», τόνισε.

«Όλα όσα προτείνουμε σήμερα είναι νομικά αξιόπιστα, πλήρως σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και με το διεθνές δίκαιο», καθησύχασε ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την αμερικανική διοίκηση και συγκεκριμένα τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ σχεδιάζει να στηρίξει την Ουκρανία την επόμενη διετία και έτυχε «θετικής ανταπόκρισης», όπως είπε η Φον ντερ Λάιεν. «Η πρότασή μας έχει φτιαχτεί με τρόπο που προτρέπει και άλλους εταίρους μας να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία μας για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

