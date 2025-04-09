Στο πρώτο σχόλιό του μετά τα αντίποινα που ανακοίνωσε η Κίνα στη χθεσινή αύξηση των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα στο 104%, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει ότι οι ΗΠΑ θα εκτοξευθούν όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν και ενθαρρύνει τις εταιρείες να μετακομίσουν στις ΗΠΑ.

«Είναι εξαιρετική στιγμή για να μεταφέρετε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως κάνουν η Apple και τόσες άλλες, σε αριθμούς ρεκόρ. ΜΗΔΕΝ ΔΑΣΜΟΙ, και σχεδόν άμεσες συνδέσεις και εγκρίσεις για Ηλεκτρική/Ενέργεια. Χωρίς περιβαλλοντικές καθυστερήσεις. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», συνέχισε και συνέχισε: «Ρεπουμπλικάνοι, είναι πιο σημαντικό τώρα, από ποτέ, να ψηφίσουμε ΤΟ ΕΝΑ, ΜΕΓΑΛΟ, ΟΜΟΡΦΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. Οι ΗΠΑ θα εκτοξευθούν όπως ποτέ άλλοτε!!!».

Πηγή: skai.gr

