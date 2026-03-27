Την δυσπιστία του σχετικά με το εάν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ωστόσο ότι η Γερμανία είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια επιχείρηση διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, αλλά μετά το τέλος του πολέμου.

«Απλώς δεν έχω πειστεί ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα οδηγήσει πράγματι σε επιτυχία (…) Ενα μήνα μετά, δεν έχουμε σημάδια αποκλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μερτς στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν νομίζω ότι θα τον πετύχουν. Τις περισσότερες φορές, αυτά τελειώνουν άσχημα», πρόσθεσε καγκελάριος, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

