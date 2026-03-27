Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γαλλία: Έχει ήδη αποδεσμεύσει το 4% των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου του IEA

Η Γαλλία είχε δεσμευτεί να αποδεσμεύσει συνολικά 14,6 εκατ. βαρέλια, καθώς τα κράτη-μέλη του IEA συμφώνησαν να διαθέσουν 400 εκατ. βαρέλια στην αγορά

Γαλλία

Η Γαλλία έχει αποδεσμεύσει μέχρι στιγμής 580.000 βαρέλια πετρελαίου -περίπου το 4% της συνολικής της δέσμευσης- ως μέρος της έκτακτης άντλησης στρατηγικών αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) σε απάντηση στον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία είχε δεσμευτεί να αποδεσμεύσει συνολικά 14,6 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς τα κράτη-μέλη του IEA συμφώνησαν να διαθέσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά, στην ιστορικά μεγαλύτερη τέτοια παρέμβαση του οργανισμού.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας των χωρών της G7 -την προεδρία της οποίας κατέχει φέτος η Γαλλία- θα συναντηθούν τη Δευτέρα μαζί με κεντρικούς τραπεζίτες στις 13:00 (ώρα Ελλάδος / 11:00 GMT), πρόσθεσε ο Λεσκύρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βαρέλι αποθέματα πετρέλαιο ΔΟΑΕ Κρίση στη Μέση Ανατολή
1 0 Bookmark