Η Γαλλία έχει αποδεσμεύσει μέχρι στιγμής 580.000 βαρέλια πετρελαίου -περίπου το 4% της συνολικής της δέσμευσης- ως μέρος της έκτακτης άντλησης στρατηγικών αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) σε απάντηση στον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία είχε δεσμευτεί να αποδεσμεύσει συνολικά 14,6 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς τα κράτη-μέλη του IEA συμφώνησαν να διαθέσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά, στην ιστορικά μεγαλύτερη τέτοια παρέμβαση του οργανισμού.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας των χωρών της G7 -την προεδρία της οποίας κατέχει φέτος η Γαλλία- θα συναντηθούν τη Δευτέρα μαζί με κεντρικούς τραπεζίτες στις 13:00 (ώρα Ελλάδος / 11:00 GMT), πρόσθεσε ο Λεσκύρ.

Πηγή: skai.gr

