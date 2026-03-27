ΗΠΑ: Ματαιώθηκε επίθεση με μολότοφ σε κατοικία Παλαιστίνιας ακτιβίστριας στη Νέα Υόρκη

Ένας άνδρας από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με βόμβες μολότοφ στο σπίτι γνωστής Παλαιστίνιας ακτιβίστριας, συνελήφθη την Πέμπτη έπειτα από πολυήμερη μυστική επιχείρηση, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Στόχος της επίθεσης ήταν η Νερντίν Κισουάνι, 31 ετών, ακτιβίστρια παλαιστινιακής καταγωγής με έδρα το Μπρούκλιν και συνιδρύτρια της οργάνωσης Within Our Lifetime.

Η ίδια δήλωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα αργά το βράδυ της Πέμπτης από αξιωματούχο του FBI, ο οποίος την ενημέρωσε ότι «υπήρχε απειλή κατά της ζωής της που επρόκειτο να εκδηλωθεί και ότι οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη».

Οι αρχές ανέφεραν ότι συνέλαβαν τον άνδρα, Άντριου Χάιφλερ, τη στιγμή που κατασκεύαζε βόμβες μολότοφ με σκοπό να τις ρίξει στο σπίτι της Κισουάνι. Για εβδομάδες, φέρεται να συζητούσε το σχέδιο με μυστικό αστυνομικό, ενώ είχε φτάσει ακόμη και να παρακολουθεί την κατοικία της, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Εναντίον του Χάιφλερ ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο αδικήματα που σχετίζονται με όπλα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Χάιφλερ συμμετείχε τον Φεβρουάριο σε βιντεοκλήση με ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας μυστικός αστυνομικός, όπου εξέφρασε ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί στην «αυτοάμυνα» και να βρει χώρο όπου θα μπορούσε να ρίχνει βόμβες μολότοφ.

Την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρεται, συναντήθηκε δια ζώσης με τον ίδιο μυστικό αστυνομικό και συζήτησε την πρόθεσή του να βανδαλίσει την κατοικία της Κισουάνι, η οποία στη δικογραφία αναφέρεται ως «Θύμα-1». Δήλωσε ότι είχε τη διεύθυνσή της και μίλησε για την κατασκευή μολότοφ, καθώς και για σχέδιο διαφυγής του από τη χώρα μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχικά σχεδίαζε να φύγει από τη χώρα στα τέλη Απριλίου, ωστόσο αργότερα ενημέρωσε τον μυστικό αστυνομικό ότι η αναχώρηση θα μετατεθεί για τα μέσα Μαΐου.

Στις 4 Μαρτίου, ο Χάιφλερ και ο μυστικός αστυνομικός μετέβησαν με αυτοκίνητο στην κατοικία της Κισουάνι προκειμένου να πραγματοποιήσουν «αναγνώριση στόχου», ενώ συζήτησαν την κατασκευή περίπου δώδεκα βομβών μολότοφ, σύμφωνα με τη δικογραφία. Εκτός από την επίθεση στο σπίτι της, ο Χάιφλερ φέρεται να πρότεινε να ρίξουν δύο μολότοφ και σε σταθμευμένα οχήματα έξω από την κατοικία.

Την Πέμπτη, ο μυστικός αστυνομικός συναντήθηκε με τον Χάιφλερ στην κατοικία του στο Χόμποκεν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Χάιφλερ είχε στην κατοχή του ένα μεγάλο μπουκάλι Everclear, αλκοολούχο ποτό υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, καθώς και άλλα υλικά για την κατασκευή μολότοφ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Χάιφλερ είπε ότι ορισμένες από τις μολότοφ θα ρίχνονταν απευθείας μέσα στην κατοικία της Κισουάνι, ενώ άλλες θα στόχευαν οχήματα.

Αφού κατασκεύασαν οκτώ βόμβες μολότοφ, οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση εντάλματος έρευνας στην κατοικία, όπου και τις εντόπισαν και τις κατέσχεσαν. Προκαταρκτική ανάλυση από ειδικούς του FBI επιβεβαίωσε την παρουσία αιθανόλης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μολότοφ αποτελούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Η Nerdeen Kiswani, 31 ετών, δήλωσε ότι έμεινε σοκαρισμένη από την είδηση, αλλά όχι έκπληκτη.

«Νιώθω πολύ τυχερή που οι αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν αυτή την επίθεση, αλλά είναι κάτι που αποτελεί διαρκή πιθανότητα για όσους μιλούν δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

