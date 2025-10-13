Μια μυστική και καθοριστική συνάντηση ανάμεσα σε απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετικά στελέχη της Χαμάς φέρεται να άνοιξε τον δρόμο για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, σύμφωνα με αποκάλυψη του Axios.

Ένα από τα εμπόδια στη συμφωνία ήταν ο φόβος των ηγετών της Χαμάς ότι το Ισραήλ θα ξανάρχιζε τον πόλεμο μόλις απελευθερώνονταν οι όμηροι.

Για να επιτευχθεί η συμφωνία, σύμφωνα με μία από τις πηγές του Axios, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έπρεπε να συναντήσουν προσωπικά τους ηγέτες της Χαμάς και να τους διαβεβαιώσουν απευθείας ότι ο Τραμπ δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, εφόσον η οργάνωση τηρούσε τη δική της πλευρά της συμφωνίας.

Ειδικότερα, το ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δώσει ιδιωτικά την άδεια στον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να συναντήσουν τους ηγέτες της Χαμάς, εάν αυτό ήταν απαραίτητο για να κλείσει η συμφωνία, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο, πριν το ταξίδι τους στην Αίγυπτο.

Αφού έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ, ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τους Καταριανούς, Αιγύπτιους και Τούρκους διαμεσολαβητές για το «πράσινο φως» του Τραμπ.

Το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα, οι Καταριανοί διαμεσολαβητές επισκέφθηκαν τη βίλα του Γουίτκοφ στο ξενοδοχείο Four Seasons, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο και ρώτησαν αν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι ήταν έτοιμοι να συναντηθούν με τη Χαμάς, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Πιστεύουμε ότι αν τους συναντήσετε και τους δώσετε το χέρι, θα υπάρξει συμφωνία», είπε ένας ανώτερος Καταριανός αξιωματούχος στον Γουίτκοφ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ μπήκαν σε μια άλλη βίλα στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Μέσα τους περίμεναν οι επικεφαλής των αιγυπτιακών και τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ανώτεροι Καταριανοί αξιωματούχοι και οι τέσσερις κορυφαίοι ηγέτες της Χαμάς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Χαμάς ήταν ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος είχε επιζήσει από απόπειρα ισραηλινού βομβαρδισμού στην Ντόχα τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Σε μια συνάντηση που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, ο Γουίτκοφ είπε στους αξιωματούχους της Χαμάς ότι οι όμηροι ήταν πλέον «περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα» για την οργάνωση. Ήταν, όπως είπε, η στιγμή να προχωρήσουν στην πρώτη φάση της συμφωνίας και να «επιστρέψουν άνθρωποι στα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων», σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο αλ-Χάγια ρώτησε αν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν μήνυμα από τον Τραμπ.

«Το μήνυμα του Προέδρου Τραμπ είναι ότι θα τύχετε δίκαιης μεταχείρισης και ότι στηρίζει όλα τα 20 σημεία του ειρηνευτικού του σχεδίου, διασφαλίζοντας πως θα εφαρμοστούν πλήρως», απάντησε ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όταν η συνάντηση ολοκληρώθηκε, οι ηγέτες της Χαμάς αποσύρθηκαν σε άλλο δωμάτιο μαζί με τους Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους διαμεσολαβητές. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αρχηγός των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, επέστρεψε συνοδευόμενος από τους Τούρκους και Καταριανούς ομολόγους του.

«Με βάση τη συνάντηση που μόλις είχαμε, έχουμε συμφωνία», είπε ο Χασάν Ρασάντ στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση στο Σαρμ ελ-Σέιχ ήταν η δεύτερη σημαντική άμεση επαφή μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Χαμάς.

Τον Μάρτιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το ζήτημα των ομήρων, Άνταμ Μπέλερ, είχε πραγματοποιήσει για πρώτη φορά συναντήσεις με ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Αμερικανού ομήρου Ένταν Αλεξάντερ και να επιστρέψει τις σορούς τεσσάρων ακόμη Αμερικανών που είχαν απαχθεί από την οργάνωση.

Η συμφωνία τότε είχε καταρρεύσει εν μέρει λόγω της έντονης αντίδρασης της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία αρχικά αγνοούσε την ύπαρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων.

Η προθυμία των Γουίτκοφ και Κούσνερ να συναντηθούν με τους ηγέτες της Χαμάς, παρά τους πολιτικούς κινδύνους, έδειξε στην οργάνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αποφασισμένες να πετύχουν και να επιβάλουν τη συμφωνία, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Γι’ αυτό, όταν οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ έδωσαν τον λόγο τους ότι η συμφωνία αυτή θα εφαρμοστεί πλήρως, τους πίστεψαν», πρόσθεσε.



