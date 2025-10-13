Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης αφορά μόνο τη Γάζα και δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο ως προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

«Έχουμε παρατηρήσει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται μόνο στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρει την κρατική υπόσταση αλλά με μάλλον γενικούς όρους», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δημοσιογράφους από αραβικές χώρες.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να εξειδικεύσουμε αυτές τις προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη».

Ήταν η πιο ξεκάθαρη δήλωση της Μόσχας μέχρι στιγμής ότι δεν θεωρεί το σχέδιο Τραμπ αρκετά λεπτομερές και εκτεταμένο - αν και ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η Ρωσία ελπίζει ότι όλες οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο πλαίσιο του σχεδίου θα εφαρμοστούν.

