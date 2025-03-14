Σύγκρουση πλοίων στη Βρετανία: Η αστυνομία πήρε περισσότερο χρόνο για να ανακρίνει τον καπετάνιο

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε σήμερα πως έλαβε περισσότερο χρόνο προκειμένου να ανακρίνει τον 59χρονο Ρώσο καπετάνιο ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συγκρούστηκε με ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο πλοίαρχος του υπό πορτογαλική σημαία Solong κρατείται από την αστυνομία μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα ως υπόπτου για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια αφού το πλοίο του έπεσε πάνω στο δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate το οποίο μετέφερε αεροπορικά καύσιμα για τον στρατό των ΗΠΑ.

Ένα μέλος του πληρώματος φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του ενώ άλλα 36 μέλη πληρώματος επέζησαν και μεταφέρθηκαν στη στεριά.

Επικαλούμενη την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η αστυνομία ανέφερε πως το δικαστήριο της έδωσε άλλες 24 ώρες προκειμένου να παρατείνει την κράτηση του άνδρα πλέον της 36ωρης παράτασής της.

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών διάσωσης επιβιβάστηκαν στα δύο πλοία χθες, Πέμπτη, και πραγματοποιούν κάποιες πρώτες αποτιμήσεις ζημιών, ανέφερε η ακτοφυλακή. Σε νεώτερη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ανέφερε πως υπάρχουν μόνο περιοδικοί θύλακοι φωτιάς που δεν προκαλούν "υπερβολική ανησυχία".

Η αστυνομία δήλωσε πως η ενδελεχής έρευνα συνεχίζεται αλλά χρειάζεται χρόνο με δεδομένο ότι τα πλοία βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα και υπάρχει μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων μαρτύρων.

«Επιπρόσθετος χρόνος είναι απολύτως απαραίτητος στην έρευνα λόγω των περιπλοκών του συμβάντος», ανέφερε η αστυνομία.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο ανέφερε σε ανακοίνωση που ανήρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram πως είχε «αναλυτική τηλεφωνική συνομιλία» με τον πλοίαρχο την Πέμπτη, και πως αυτός αισθάνεται καλά.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η πρεσβεία ανέφερε πως είναι σε στενή επαφή με τις βρετανικές αρχές, περιλαμβανομένου του αστυνομικού τμήματος όπου κρατείται ο πλοίαρχος.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στην ανακοίνωσή της η ρωσική πρεσβεία ανέφερε πως πέντε Ρώσοι πολίτες επέβαιναν στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοικτά της βορειοανατολικής Αγγλίας, και επιβεβαίωσε πως ο 59χρονος καπετάνιος που κρατείται από τη βρετανική αστυνομία είναι Ρώσος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

