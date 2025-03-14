Μετά την ιστορική συμφωνία που πέτυχε με τους Σοσιαλιστές και τους Πρασίνους επί του σχεδίου του για τη χαλάρωση του «φρένου του χρέους», ο εν αναμονή καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σημείωσε μια ακόμη σημαντική νίκη την Παρασκευή.

Το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας απέρριψε αρκετές προσφυγές που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά του σχεδίου Μερτς για την αύξηση των κρατικών δαπανών, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο ώστε να τεθεί το σχέδιο προς ψήφιση στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι εξασφάλισε την κρίσιμη υποστήριξη των Πρασίνων επί των προτάσεων που συνέταξαν η συντηρητική ένωση CDU/SCU και οι Σοσιαλιστές και προβλέπουν τη σύσταση ενός ταμείου ύψους 500 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές καθώς και σαρωτικές αλλαγές στους κανόνες κρατικού δανεισμού για την ενίσχυση της άμυνας και την αναζωογόνηση της ανάπτυξης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Με τη στήριξη των Πρασίνων, ο Μερτς πιθανότατα συγκεντρώνει πλέον την πλειοψηφία των δύο τρίτων του κοινοβουλίου που απαιτούνται για να περάσουν οι συνταγματικές τροποποιήσεις που ανατρέπουν δεκαετίες γερμανικού δημοσιονομικού συντηρητισμού.

Η ψηφοφορία επί των προτάσεων έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Ο Μερτς δικαιολόγησε την επείγουσα ανάγκη προώθησης των προτάσεων μέσω του απερχόμενου κοινοβουλίου επικαλούμενος την πολιτική στροφή των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εχθρική στάση της Ρωσίας και η αναξιοπιστία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αφήσει εκτεθειμένη την ήπειρο.

«Είναι ένα σαφές μήνυμα προς τους εταίρους μας... αλλά και προς τους εχθρούς της ελευθερίας μας: Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας: «Η Γερμανία επέστρεψε. Η Γερμανία συνεισφέρει καθοριστικά στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης στην Ευρώπη».

Ο Μερτς έχει όμως και άλλον έναν λόγο να βιάζεται για την έγκριση του σχεδίου του. Στις 25 Μαρτίου συγκροτείται το νέο κοινοβούλιο που προέκυψε από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, όπου θα είναι ενισχυμένη η εκπροσώπηση ακροδεξιών και ακροαριστερών κομμάτων, κάτι που εγείρει τον κίνδυνο μη έγκρισης του σχεδίου.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με τους Πράσινους προβλέπει τη διάθεση κεφαλαίων ύψους 100 δισ. ευρώ, από τα 500 δισ. ευρώ που προορίζονται για επενδύσεις σε υποδομές, στο ταμείο για το κλίμα και τον οικονομικό μετασχηματισμό.

Όλα τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν σε νέα προγράμματα, και όχι να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να κλείσουν τρύπες του προϋπολογισμού, σε μια περίοδο 12 ετών.

Συντηρητικοί, Σοσιαλιστές και Πράσινοι συμφώνησαν επί ενός ευρύτερου ορισμού για τις αμυντικές δαπάνες, ώστε να εξαιρούνται από το συνταγματικό ανώτατο όριο δαπανών του 1% του ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες για πολιτική προστασία, κυβερνοασφάλεια και «βοήθεια σε κράτη που έχουν δεχθεί επίθεση κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου» -μια σαφή αναφορά στην Ουκρανία- θα λογίζονται επίσης ως αμυντικές δαπάνες, πράγμα που σημαίνει θεωρητικά ότι η Γερμανία μπορεί να δανειστεί απεριόριστα κεφάλαια προκειμένου να τις χρηματοδοτήσει.

Οι μεταρρυθμίσεις, εάν εγκριθούν, θα σηματοδοτήσουν μια σημαντική χαλάρωση του λεγόμενου «φρένου χρέους» που επιβλήθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αλλά έκτοτε έχει επικριθεί από πολλούς ως ξεπερασμένο.



