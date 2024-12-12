Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είχε σήμερα συνομιλία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ κατά την διάρκεια της οποίας συζήτησαν τις κρίσεις στην Ουκρανία και Συρία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές με την Ουκρανία, αλλά μόνο εάν το Κίεβο αντιλαμβάνεται τις πραγματικότητες στο πεδίο, αναφέρει το TASS.

Η Κίνα επιθυμεί να ενισχύσει την «στρατηγική της ευθυγράμμιση» με την Ρωσία, είπε ο Σι Τζινγκπίνγκ στον Ντμίτρι Μενβέντεφ που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο και η Μόσχα πρέπει να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία σε όλες τις πολυμερείς συναντήσεις.

«Και τα δύο μέρη να ηγηθούν μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης προς την σωστή κατεύθυνση ,(και) να υπάρξει συναίνεση μεταξύ των φιλικών πολιτικών κομμάτων σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα του Παγκόσμιου Νότου» είπε ο Σι Τζινγκπίνγκ στον Ντμίτρι Μενβέντεφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

