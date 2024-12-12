Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη Συρία αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της συνάντησης που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα στην 'Αγκυρα η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

«Η Τουρκία είναι ένας από τους παράγοντες-κλειδί στην περιοχή», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε για το ταξίδι της φον ντερ Λάιεν στην 'Αγκυρα.

«Η επίσκεψη της φον νερ Λάιεν αποφασίστηκε σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχε με τον Πρόεδρο Ερντογάν», είπε η Π. Πίνιο, σημειώνοντας ότι τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η κατάσταση στη Συρία και τί σηματοδοτούν οι εξελίξεις στη χώρα αυτή για την ευρύτερη περιοχή. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν πριν από δύο ημέρες η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισαν να συναντηθούν δια ζώσης για να έχουν μια «πιο εις βάθος συζήτηση σε αυτά τα θέματα», είπε η Π. Πίνιο, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ως προς την ημερομηνία της επίσκεψης της φον ντερ Λάιεν στην 'Αγκυρα, η εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά η ακριβής ημέρα δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Ερωτηθείσα αν η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συνοδεύεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ή/και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, η ίδια εκπρόσωπος απάντησε ότι προς το παρόν δεν προγραμματίζεται κάτι τέτοιο. Η Π. Πίνιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Πρόεδρος της Επιτροπής να πραγματοποιήσει κι' άλλα ταξίδια στην περιοχή, ωστόσο τίποτα συγκεκριμένο δεν έχει προγραμματιστεί προς το παρόν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Αλ Ανουάρ, είχε υπογραμμίσει ότι «η Τουρκία θα είναι βασικός παράγοντας για να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη Συρία και μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς». Ο ίδιος εκπρόσωπος είχε επισημάνει ότι η ΕΕ «καλεί όλους τους εξωτερικούς παράγοντες να σεβαστούν την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας». Τέλος, σημείωσε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «νόμιμες ανησυχίες» της Τουρκίας για την ασφάλεια στην περιοχή, επιτρέποντας παράλληλα σε όλους τους Σύρους σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, να απολαύσουν την ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

