Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγη για δεύτερη θητεία στην ηγεσία των ΗΠΑ, αφού καταδικάστηκε από τα δικαστήρια και απέφυγε δύο απόπειρες δολοφονίας, ανακηρύχθηκε σήμερα από το αμερικανικό περιοδικό TIME πρόσωπο της χρονιάς για το 2024.

Ο Ρεπουμπλικανός, στο επίκεντρο μιας «εντυπωσιακής πολιτικής επιστροφής», γράφει το περιοδικό, είχε ήδη λάβει αυτή τη διάκριση το 2016, κατά την πρώτη απρόσμενη νίκη του στις προεδρικές εκλογές εναντίον της Δημοκρατικής και φαβορί των δημοσκοπήσεων Χίλαρι Κλίντον.

«Σήμερα βλέπουμε μια αναζωπύρωση του λαϊκισμού, μια αυξανόμενη δυσπιστία για θεσμούς που καθόρισαν τον περασμένο αιώνα και μια διάβρωση της πεποίθησης ότι οι προοδευτικές αξίες θα οδηγήσουν σε καλύτερη ζωή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ο Τραμπ είναι αυτός που αντιπροσωπεύει και απολαμβάνει τα οφέλη από όλα αυτά», γράφει ο διευθυντής σύνταξης του TIME Σαμ Τζέιμποκς.

«Επειδή ηγήθηκε μιας ιστορικής επιστροφής, για να επιφέρει μια μοναδική πολιτική αναδιάταξη, να αναδιαμορφώσει την αμερικανική προεδρία και να αλλάξει τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πρόσωπο της χρονιάς για το 2024 για το περιοδικό TIME », προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.