Αγνοούμενος Αμερικανός απελευθερώθηκε από φυλακή της Συρίας – Δείτε βίντεο 

Ένας 29χρονος αγνοούμενος από το Μιζούρι των ΗΠΑ βρέθηκε σώος σε φυλακή της Συρίας από τους αντάρτες του νέου καθεστώτος. Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν πρόκειται για τον φυλακισμένο από το 2012 Αμερικανό δημοσιογράφο Οστιν Τάις, τον οποίο έψαχνε το CNN, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του.

Ο Αμερικανός πολίτης ονομάζεται Τράβις Πιτ Τίμερμαν και τα ίχνη του είχαν χαθεί στην Ουγγαρία τις 2 Ιουνίου 2024.

Απελευθερώθηκε τη Δευτερά από την φυλακή "Far Falastin" στα προάστεια της Δαμασκού και αρχικά περιπλανιόταν στους δρόμους.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται ξαπλωμένος σε ένα στρώμα σε σπίτι Σύρων που το περιέθαλψαν μέχρι να γίνει γνωστή η ταυτότητά του, καθώς δεν μιλά αραβικά.

🚨Breaking news🚨: Syrian locals report finding an #American journalist in Assad's prisons near Damascus. He appears disoriented and barefoot. pic.twitter.com/QWW6QmXdA5 — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) December 12, 2024

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Τίμερμαν είπε ότι συνελήφθη από το καθεστώς Ασαντ ενώ ταξίδεψε παράνομα από τον Λίβανο στη Συρία «για πνευματικούς σκοπούς» - πήγαινε για «προσκύνημα» στη Δαμασκό - και ότι ήταν φυλακισμένος περισσότερο από 7 μήνες, προτού απελευθερωθεί από τους αντάρτες.

Οπως δήλωσε στο Al Arabiya, στην φυλακή του συμπεριφέρονταν καλά αλλά από το κελί του άκουγε τις φωνές άλλων κρατουμένων που υπέφεραν από βασανιστήρια.

Exclusive: The American citizen found near the Syrian capital Damascus is named Travis Timmerman, and is not missing US journalist Austin Tice. He tells Al Arabiya he was in prison for 7 months but was treated well. pic.twitter.com/UKLimmKGuh — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 12, 2024

Το NBC News και άλλα μέσα στον εντόπισαν στη Ντιγιάμπια.

Όταν ένας άνδρας προσφέρθηκε επανειλημμένα να τον φέρει σε επαφή με αμερικανούς αξιωματούχους, εκείνος απάντησε ότι «είναι εντάξει αυτή τη στιγμή».

Όπως δήλωσε στην ανταποκρίτρια του CBS News, Ελίζαμπεθ Πάλμερ, μετά την απελευθέρωσή του προσπαθούσε να φύγει περπατώντας από τη χώρα και να περάσει στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.