Η Ευρώπη φθόνησε και οργίστηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή αυτό έδειξε ότι η δύναμή της στην παγκόσμια σκηνή έχει μειωθεί, δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αντιπρόεδρος του πανίσχυρου ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών αύξησε την ανησυχία μεταξύ ορισμένων Ευρωπαίων πολιτικών ότι οι δύο ηγέτες πιθανόν να επιδιώξουν να συνάψουν συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία με επαχθείς όρους για το Κίεβο.
Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας εξέφρασε σήμερα την απογοήτευσή του που η αμερικανική κυβέρνηση έκανε ήδη υποχωρήσεις, όπως τις χαρακτήρισε, προς τη Ρωσία, ακόμη και πριν από την έναρξη των συνομιλιών.
«Η ψυχρή γεροντοκόρη Ευρώπη έχει τρελαθεί από φθόνο και οργή», έγραψε ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο Μεντβέντεφ, στο Telegram.
Όπως είπε ο ίδιος, η Ευρώπη δεν είχε προειδοποιηθεί για την επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ ούτε της είχε ζητηθεί η συμβουλή για το περιεχόμενό της. «Δείχνει τον πραγματικό ρόλο της στον κόσμο. Η Ευρώπη έληξε», σχολίασε ο ίδιος.
- Κρεμλίνο για επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν: Υπάρχει βούληση για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
