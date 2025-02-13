Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε νωρίτερα την Πέμπτη σε συγκεντρωμένο πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο του Μονάχου είναι ο Φαρχάντ Ν., γεννημένος το 2001 στην Καμπούλ. Ο δράστης σκότωσε μία γυναίκα και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλα 28 άτομα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος, τον οποίο και συνέλαβαν ήταν γνωστός στην αστυνομία για κλοπές και ναρκωτικά ενώ είχε αιτηθεί άσυλο.

Ο 24χρονος φέρεται να έφθασε στην Γερμανία στο τέλος του 2016, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων έχει στο μεταξύ απορρίψει την αίτησή του για άσυλο. Ο Φαρχάντ Ν. είχε λάβει την λεγόμενη «άδεια ανοχής», με την οποία αναστέλλεται η απέλαση και για τελευταία φορά καταγράφηκε στο Μόναχο. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει ισλαμιστικά σχόλια στο διαδίκτυο λίγο πριν από την σημερινή επίθεση.

Το Spiegel μετέδωσε επίσης ότι η Εισαγγελία του Μονάχου χειρίζεται την υπόθεση ως «επίθεση με εξτρεμιστικό υπόβαθρο» και η έρευνα διεξάγεται από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης του Εξτρεμισμού, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Μονάχου, Christian Huber, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό ανέφερε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αφγανός υπήκοος πλησίασε αρχικά τα αυτοκίνητα της αστυνομίας που υπήρχαν λόγω της συγκέντρωσης που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα, τα προσπέρασε και στη συνέχεια επιτάχυνε και έπεσε πάνω στο πλήθος.

Οι τραυματίες που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, νοσηλεύονται σε πολλά νοσοκομεία γύρω από το Μόναχο. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν ήταν και υπάλληλοι της δημοτικής αρχής της πόλης. Επίσης αρκετοί συμμετέχοντες στο συνδικαλιστικό συλλαλητήριο είχαν μαζί και τα παιδιά τους «κάτι που κάνει την πράξη ακόμη πιο αποτρόπαια», λέει ο Krause.

Παράλληλα,οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όντως άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος.

«Ένα όχημα πλησίασε και ήρθε πίσω από το αστυνομικό όχημα. Στη συνέχεια κινήθηκε για να προσπεράσει, επιτάχυνε και έπεσε στο πλήθος...Οι συνάδελφοι της [αστυνομίας] συνέλαβαν τον δράστη. Μια σφαίρα βρήκε το όχημα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι έχουμε τουλάχιστον 28 τραυματίες, ορισμένοι σοβαρά. Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Όσον αφορά τον δράστη, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ένας 24χρονος Αφγανός, με το καθεστώς του αιτούντος άσυλο» ανέφερε ο εκπρόσωπο Τύπου.

«Ύποπτη επίθεση»

Τόσο ο πρόεδρος της Βαυαρίας Μάρκους Σόντερ, όσο και ο πρωθυπουργός της χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «ύποπτη επίθεση».

Σολτς: Ο Αφγανός ύποπτος «πρέπει να τιμωρηθεί να φύγει από τη χώρα»

«Αυτός ο δράστης δεν μπορεί να ελπίζει σε καμία επιείκεια. Πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να φύγει από τη χώρα», είπε Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς στο Reuters προσθέτοντας ότι «αν ήταν επίθεση, πρέπει να λάβουμε συνεπή δράση κατά των πιθανών δραστών με όλα τα μέσα δικαιοσύνης».

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν και παιδιά. «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες», είπε.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη μια ημέρα πριν τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια με τα μέτρα να είναι πολύ αυστηρά καθώς θα βρεθούν στη γερμανική πόλη, αρκετοί ξένοι ηγέτες, μεταξύ τους ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι που αναμένεται να φτάσουν στην πόλη σήμερα.

Ωστόσο, οι Αρχές δεν πιστεύουν ότι το περιστατικό σχετίζεται με τη Διάσκεψη.

