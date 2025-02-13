Ο αντιπρόεδρος του πανίσχυρου ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι οι όποιες δυτικές προσδοκίες να ηττηθεί η Ρωσία δεν θα επιτευχθούν ποτέ.

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει μια κυρίαρχη χώρα και ένας ανώτερος ηγέτης του πλανήτη. Αυτό το μάθημα πρέπει να το πάρουν οι αλαζονικές αμερικανικές ελίτ. Είναι αδύνατο να μας γονατίσουν. Και όσο νωρίτερα το καταλάβουν αυτό οι αντίπαλοί μας, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε χθες, Τετάρτη, τον πόλεμο στην Ουκρανία σε τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.