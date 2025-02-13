Το μέσο κοινωνικής δικτύωση του Ίλον Μασκ, το Χ (πρώην Twitter), κατέληξε σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να του καταβάλει 10 εκατ. δολάρια επειδή μπλόκαρε τον λογαριασμό του το 2021, ανέφερε χθες Τετάρτη σε άρθρο της η Wall Street Journal.

Το Twitter μπλόκαρε τον λογαριασμό του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου λίγες ώρες αφού υποστηρικτές του επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, θεωρώντας ότι έδρασαν έπειτα από υποκίνηση του Τραμπ.

Η αναστολή του λογαριασμού διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια μέχρι που ο Μασκ αγόρασε το Twitter, τον Νοέμβριο του 2022.

Στο μεταξύ ο Τραμπ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Twitter και του τότε επικεφαλής του Τζακ Ντόρσι, ο οποίος έκτοτε έχει φύγει από την εταιρεία. Η προσφυγή του είχε απορριφθεί σε πρώτο βαθμό, όμως ο Ρεπουμπλικάνος είχε ασκήσει έφεση.

Στη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας ο Μασκ υποστήριξε ενεργά τον Τραμπ, προσφέροντάς του 277 εκατ. δολάρια, ενώ πλέον έχει γίνει στενός του σύμβουλος.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δικηγόροι του Τραμπ αρχικά είχαν σκεφθεί να αποσύρουν τις κατηγορίες, προτού τελικά αποφασίσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Χ.

Στα τέλη Ιανουαρίου η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, δέχθηκε επίσης να αποζημιώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, προσφέροντάς του 25 εκατ. δολάρια, επειδή είχε αναστείλει τον λογαριασμό του το 2021.

Από πέρυσι οι περισσότερες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν καλές σχέσεις με τον Τραμπ, ο οποίος κάλεσε πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα στην τελετή ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

