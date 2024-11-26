Λάμι: Η Βρετανία δε θα στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Βρετανία δε θα στείλει στρατιώτες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, παρά σχετικό γαλλικό δημοσίευμα.

Τη Δευτέρα η εφημερίδα Le Monde έγραψε πως Γαλλία και Βρετανία «δεν αποκλείουν» την ανάπτυξη στρατιωτών και μισθοφόρων στο ουκρανικό μέτωπο, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζονταν.

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα σε κοινή συνέντευξη στις εφημερίδες Le Monde, Die Welt και La Repubblica ο κ. Λάμι απάντησε: «Είμαστε πολύ ξεκάθαροι ότι είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους Ουκρανούς, ειδικά με εκπαίδευση (στρατιωτών), αλλά είναι μακροχρόνια θέση πως δε δεσμεύουμε Βρετανούς στρατιώτες στο πεδίο της δράσης. Αυτή είναι οπωσδήποτε η βρετανική θέση και παραμένει η βρετανική θέση αυτή τη στιγμή».

Τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ είπε επίσης πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία.

Στο ερώτημα αν σχεδιάζεται η αποστολή ενόπλων από βρετανικές ιδιωτικές εταιρείες άμυνας, ο κ. Λάμι επανέλαβε πως η χώρα του δε στέλνει στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση και βοήθεια. «Και έχουμε υπάρξει απολύτως ξεκάθαροι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο απαιτείται και χρειάζεται».

Πάντως σε δηλώσεις του προ ημερών στο BBC ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε πει πως οι δυτικοί σύμμαχοι «δεν πρέπει να βάζουν όρια στην υποστήριξή τους για την Ουκρανία».

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει εμπλοκή Γάλλων στρατιωτών στο πεδίο της μάχης, απάντησε: «Δεν απορρίπτουμε καμία επιλογή».

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, μέχρι και τον Σεπτέμβριο πάνω από 45.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν λάβει εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.