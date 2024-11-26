Ένας Νοτιοκορεάτης έτρωγε σε σημείο παχυσαρκίας προσπαθώντας να αποφύγει τον στρατό. Ο ίδιος απέφυγε τη φυλακή αφού δεσμεύτηκε να κάνει την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο άνδρας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με αναστολή για δύο χρόνια, από δικαστήριο της Σεούλ για παραβίαση του νόμου περί στρατιωτικής υπηρεσίας της χώρας.

Αποκλείστηκε από την ενεργό δράση τον περασμένο Ιούνιο, αφού ζύγιζε 102 κιλά και κατηγοριοποιήθηκε ως παχύσαρκος, έξι χρόνια αφότου είχε κριθεί κατάλληλος να υπηρετήσει.

«Ο κατηγορούμενος κατανάλωνε τροφές με πολλές θερμίδες, διπλασίασε περίπου τις μερίδες γευμάτων του, απέφυγε σωματικά απαιτητικές εργασίες και έπινε μεγάλες ποσότητες νερού ακριβώς πριν από τις μετρήσεις για να αυξήσει σκόπιμα το βάρος του», είπε ο δικαστής στην απόφαση.

Ο άνδρας, του οποίου η ηλικία δεν αποκαλύφθηκε από το δικαστήριο, έκτοτε «εξέφρασε την πρόθεσή του να εκπληρώσει το στρατιωτικό του καθήκον», ανέφερε η απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση, ένας φίλος που ενθάρρυνε τον άνδρα να ακολουθήσει το διατροφικό του πρόγραμμα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με αναστολή ενός έτους, για βοήθεια και συνέργεια στο αδίκημα.

Σχεδόν όλοι οι αρτιμελείς άνδρες στη Νότια Κορέα υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο στρατό για τουλάχιστον 18 μήνες μέχρι τα 28 τους χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, εκατοντάδες έχουν φυλακιστεί όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, πολλοί από τους οποίους αρνήθηκαν να υπηρετήσουν για θρησκευτικούς λόγους.

Υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις νεαρών ανδρών που κερδίζουν ή χάνουν βάρος, προσποιούνται ψυχικές ασθένειες, κάνουν τατουάζ σε όλο το σώμα ή αυτοτραυματίζονται για να λάβουν εξαίρεση, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap το 2018. Από τότε ο στρατός έχει γίνει πιο ανεκτικός στα τατουάζ.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε το 2018 ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρέχει εναλλακτικούς ρόλους σε όσους αρνούνται να πάρουν τα όπλα, για θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους.

Ωστόσο, το προσχέδιο παρέμεινε αμφιλεγόμενο. Οι γυναίκες εξαιρούνται από την υποχρεωτική στράτευση και οι εθελόντριες αντιπροσωπεύουν μόνο το 3,6% του κορεατικού στρατού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

