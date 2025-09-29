Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν για εκλογές στη Μολδαβία: Ανοιχτή η πόρτα της ΕΕ

«Θα σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα της πορείας σας  - Η Μολδαβία επέλεξε σαφώς Ευρώπη, Δημοκρατία, Ελευθερία», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν

Ούρσουλα φον ντερ ΛΆΪΕΝ

«Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή για τη Μολδαβία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις εκλογές στη Μολδαβία και τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος. 

«Θα σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα της πορείας σας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «η Μολδαβία επέλεξε σαφώς Ευρώπη, Δημοκρατία, Ελευθερία».

