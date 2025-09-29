«Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή για τη Μολδαβία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις εκλογές στη Μολδαβία και τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος.

«Θα σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα της πορείας σας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «η Μολδαβία επέλεξε σαφώς Ευρώπη, Δημοκρατία, Ελευθερία».

🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025

Πηγή: skai.gr

