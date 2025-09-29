Λίγο πριν τη σημερινή συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ φαίνεται να ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ προκειμένου να προβούν σε αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει το Ynet.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν θέλει το Κατάρ να έχει κανέναν ρόλο στη διαχείριση της Λωρίδας μετά τον πόλεμο, εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ντόχα έπειτα και από την ισραηλινή επίθεση προ ημερών στην καταριανή πρωτεύουσα με στόχο μέλη της Χαμάς.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ από την πλευρά τους θεωρούν τους Καταριανούς ως πολύτιμο εταίρο και θέλουν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο.

Επιπλέον, το Ισραήλ πιέζει ώστε η συμφωνία να αναφέρει σαφώς ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα έχουν ελευθερία δράσης, σε περίπτωση που η Χαμάς προσπαθήσει να επανεξοπλίσει ή να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ωστόσο, οι μεσολαβητές ανησυχούν ότι η αν συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στη συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει τη Χαμάς από το να συμφωνήσει με αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ παρουσίασε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα νέο 21σημείων σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα. Ένα διεθνές εποπτικό όργανο θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής σε μεταβατική περίοδο.

Πηγή: skai.gr

