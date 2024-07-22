Εκλογές ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν εκτός κούρσας, η Κάμαλα υποψήφια

Της Αθηνάς Παπακώστα

O Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα και έπαψε με μία επιστολή να διεκδικεί την επανεκλογή του στις προγραμματισμένες για τις 5 Νοεμβρίου προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρος σας», τόνισε ο ίδιος στην επιστολή επτά παραγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο πριν τις εννιά το βράδυ της Κυριακής και πρόκρινε ως αντικαταστάτριά του την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο της χώρας, Κάμαλα Χάρις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην πρώτη του αντίδραση ο τέως Αμερικανός πρόεδρος και νυν υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου CNN, Κέιτλαν Κόλινς, αφού πρώτα αποκάλεσε τον Τζο Μπάιντεν ως «χειρότερο πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία» συνέχισε τονίζοντας ότι η Χάρις θα είναι πιο εύκολη αντίπαλος.

Η ίδια η Κάμαλα Χάρις, έχοντας ήδη λάβει και τη στήριξη των Κλίντον, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της δηλώνοντας ότι «θα κάνω τα πάντα για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα — και να ενώσω το έθνος μας — για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα Project 2025» και από πρώτη γυναίκα και πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος της χώρας διεκδικεί, τώρα, να καταστεί η πρώτη γυναίκα μαύρη πρόεδρος αυτής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τζο Μπάιντεν έλαβε την απόφαση να παραμερίσει τις τελευταίες 48 ώρες που προηγήθηκαν της επιστολής – ανακοίνωσης της απόφασής του κι ενόσω παρέμενε απομονωμένος στην οικία του στο Ντέλαγουερ νοσώντας με κορωνοϊό.

Είχε προηγηθεί η ασφυκτική πίεση μελών του Δημοκρατικού Κόμματος που τον καλούσαν να αποσυρθεί με τις φωνές κάθε ώρα που περνούσε — έπειτα από την καταστροφική, όπως αποδείχθηκε, εμφάνισή του στην τηλεμαχία του CNN στην Ατλάντα — να δυναμώνουν και να πληθαίνουν.

Ακόμη και οι δωρητές της προεκλογικής του εκστρατείας είχαν παγώσει με ορισμένους να κάνουν πίσω και τους Δημοκρατικούς να βλέπουν τις δωρεές τον μήνα Ιούλιο να υποδιπλασιάζονται έναντι εκείνων του Ιουνίου.

Ο ίδιος όμως, όπως και η επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, παρέμεναν ανυποχώρητοι. Μάλιστα ο Μπάιντεν δήλωνε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία, ότι θα φύγει μόνον με εντολή γιατρού ή ακόμη και λέγοντας πως «μόνον ο Θεός» μπορεί να τον θέσει εκτός κούρσας.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις γίνονταν ολοένα και πιο ξεκάθαρες με την πιο πρόσφατη, εκείνη από την IPSOS για το αμερικανικό δίκτυο ABCNews, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίς χθες και είχε διεξαχθεί μερικές ημέρες πριν, να δείχνει ότι το 60% των Δημοκρατικών έκριναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έπρεπε να αποσυρθεί από την κούρσα με το 75% να δηλώνουν ικανοποιημένοι για την πιθανή επιλογή της Κάμαλα Χάρις να τον αντικαταστήσει.

Η Κάμαλα και η πιθανότητα των… πιθανών της αντιπάλων

Η επόμενη ημέρα, ωστόσο, στους Δημοκρατικούς δεν είναι, προς το παρόν, ξεκάθαρη.

Η Κάμαλα Χάρις μπορεί να δηλώνει «παρούσα» έχοντας λάβει και τη στήριξη του ίδιου του Μπάιντεν αλλά και του πρώην Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον και της συζύγου του, πρώην υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χίλαρι Κλίντον, αλλά, για παράδειγμα, ο 44ος πρόεδρος της χώρας, Μπάρακ Ομπάμα, στην μακροσκελή του ανακοίνωση με την οποία καλωσόριζε την απόφαση Μπάιντεν, δεν βρήκε λίγο χώρο για να κάνει μία αναφορά στην αντιπρόεδρο της χώρας. Το ίδιο (δεν) έκανε ούτε η Νάνσι Πελόζι, η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προς το παρόν η ίδια τρέχει έναν μαραθώνιο επικοινωνίας εντός του κόμματος των Δημοκρατικών προκειμένου τα μέλη του κόμματος να στηρίξουν την υποψηφιότητά της. Ενδεικτικά μέχρι και τη μία τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, κι ενώ είχαν παρέλθει τέσσερις ώρες από την επιστολή Μπάιντεν είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με 200 νομοθέτες.

Αναλυτές αναφέρουν πως ο χρόνος πιέζει και η ίδια οφείλει να παραμείνει προσεκτική με τις επόμενες 48 ώρες να είναι κρίσιμες για το μέλλον της υποψηφιότητάς της.

Παράλληλα, όλοι όσοι παρακολουθούν με πολλή μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και αναρωτιούνται εάν θα υπάρξουν άλλοι διεκδικητές όπως η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, ή όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ή όπως ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Ρόμπερτ Πρίσκερ. Εάν το πράξουν και, τελικά, λάβουν το χρίσμα στο προγραμματισμένο για τις 19 Αυγούστου Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, τότε θα έχουν μόλις δύο μήνες και κάτι για να καταφέρουν να συστηθούν στους ψηφοφόρους, να οικοδομήσουν το προεκλογικό τους αφήγημα και, τελικά, να κερδίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, η Γουίτμερ με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, ξεκαθαρίζει ότι «η δουλειά μου σε αυτές τις εκλογές θα παραμείνει η ίδια κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι μου για να νικήσουν οι Δημοκρατικοί και να σταματήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Σεβασμός και… αγάπη προς τον Μπάιντεν

Ο μύθος λέει πως όταν ο Γεωργίος Γ’, βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, έμαθε πως ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία, είπε πως πρόκειται «για τον σπουδαιότερο στον κόσμο».

Κάπως έτσι περιγράφει η βρετανική The Guardian πως υποδέχονται και οι Δημοκρατικοί την απόφαση Μπάιντεν χαρακτηρίζοντάς την ανιδιοτελή εκφράζοντας τον σεβασμό, τον θαυμασμό αλλά και την αγάπη τους προς το πρόσωπό του Αμερικανού προέδρου.

Στέκονται δε ιδιαιτέρως στα λόγια του εκείνα στην επιστολή του με τα οποία εξηγεί ότι «είναι προς το συμφέρον του κόμματος μου και της χώρας να αποσυρθώ» και, συνεπώς, αναπόφευκτα τον συγκρίνουν με τον «ναρκισσισμό», όπως λένε, του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν υπήρξε μόνον ένας σπουδαίος πρόεδρος (…) αλλά είναι πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

«Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος που έγραψε ιστορία – ένας ηγέτης που πολέμησε σκληρά για τους εργαζόμενους και έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των Αμερικανών. Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και ανιδιοτελείς προέδρους», έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυο X, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Read our new cover story on Joe Biden's decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H



The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR — TIME (@TIME) July 21, 2024

«Πυρετός» στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

«Πρέπει να αρχίσουμε ξανά» διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας καθώς όλοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αλλά και στο επιτελείο του τέως Αμερικανού προέδρου γνωρίζουν ότι 183 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, το προεκλογικό τοπίο αλλάζει εντελώς.

Είχαν προετοιμαστεί και χτίσει το αφήγημά τους κατά του Τζο Μπάιντεν και κατά της διακυβέρνησής του.

Μετά την απόφαση του να αποχωρήσει, το βλέμμα τους στρέφεται πια σε όλους τους εν δυνάμει διαδόχους του στην προεκλογική κούρσα προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά σενάρια.

Ωστόσο εστιάζουν ιδιαιτέρως στην Κάμαλα Χάρις και όχι άδικα, αφού φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής ανάμεσά τους, ενώ εξυπηρετεί και την ήδη υπάρχουσα στρατηγική της κατά μέτωπο επίθεσης κατά του Αμερικανού προέδρου αλλά και της θητείας του, της οποίας εκείνη αποτελούσε συνοδοιπόρο ως αντιπρόεδρος. Πολλοί αναλυτές αναμένουν ωστόσο οι Ρεπουμπλικανοί να την περιγράψουν ως ακραία αριστερή, ενώ δεν αποκλείεται να την κατηγορήσουν ότι απέκρυπτε τις διανοητικές αδυναμίες Μπάιντεν θέτοντας το έθνος σε κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

