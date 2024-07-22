Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν ο οποίος μέχρι και την τελευταία στιγμή δυσκολευόταν να αποφασίσει για το αν θα παραμείνει στην προεκλογική κούρσα ή αν θα παραδώσει την σκυτάλη στην Καμάλα Χάρις.

Καθώς όμως η πίεση να αποχωρήσει αυξανόταν συνεχώς ο ίδιος έβλεπε τα περιθώρια να στενεύουν. Όπως ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters o Τζο Μπάιντεν πήρε τελικά την τελική απόφαση να εγκαταλείψει την κούρσα μετά από ένα οδυνηρό 48ωρο που μελετούσε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έδειχναν ότι η ψαλίδα με τον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει σημαντικά υπέρ του πρώην προέδρου.

Μόλις μια μέρα πριν, ο Μπάιντεν έλεγε σε πολλούς βοηθούς του ότι θα συνέχιζε την εκστρατεία για να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με μια πηγή, «το μήνυμα ήταν να προχωρήσουμε με όλα, ολοταχώς μπροστά». Αλλά αφότου μελέτησε προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις άλλαξε γνώμη. Συγκέντρωσε τους ανώτερους υπαλλήλους του στον Λευκό Οίκο και την εκστρατεία του και τους κάλεσε λίγο πριν τη 1:45 το μεσημέρι της Κυριακής προκειμένου να τους μιλήσει. Λίγο αργότερα δημοσιοποίησε την ανακοίνωσή του με μια επιστολή προς όλους τους Αμερικανούς.

Η επιστολή

Μία από τις πηγές είπε ότι εσωτερική δημοσκόπηση δεν έδειχνε τον Μπάιντεν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου να μένει πίσω σημαντικά μόνο στις έξι κρίσιμες Πολιτείες, αλλά να καταρρέει επίσης σε Πολιτείες όπως η Βιρτζίνια και η Μινεσότα όπου οι Δημοκρατικοί δεν είχαν σχεδιάσει να ξοδέψουν τεράστιους πόρους.

Ο Μπάιντεν είχε απομονωθεί στο σπίτι του στο Rehoboth Beach του Ντέλαγουερ, αφού βρέθηκε θετικός στον COVID-19 την Τετάρτη. Συνεχίζοντας να βήχει, είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου σιγοβράζοντας από την πίεση των Δημοκρατικών οι οποίοι προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει την κούρσα.

Μαζί του ήταν οι επί μακρόν ανώτεροι βοηθοί του. Μόλις η τελική απόφαση πάρθηκε την μοιράστηκε μαζί τους διαβάζοντάς τους την επιστολή που θα ανακοίνωνε σύντομα σε όλους.

«Μας διάβασε την επιστολή και ήθελε να καταλάβουμε τη σκέψη του. Είπε ότι είχε παλέψει μαζί της τις τελευταίες 48 ώρες», είπε ένας αξιωματούχος.

Αμέσως μετά από αυτό το τηλεφώνημα, ο αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Τζεφ Ζίεντς κάλεσε τα ανώτερα στελέχη για να τους ενημερώσει για την απόφαση.

«Ήταν έκπληξη για τους περισσότερους ανθρώπους του Λευκού Οίκου» είπε.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις είχαν ήδη μιλήσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας την Κυριακή, είπε ένα άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες τους.

Παράλληλα, το Reuters αναφέρει ότι ο Μπάιντεν είχε εκνευριστεί με την πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, όπου οι σύμβουλοι του Μπάιντεν πίστευαν ότι ενορχηστρώνει μια εκστρατεία πίεσης για να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί.

Ώρες πριν από την ανακοίνωση, η εκστρατεία του Μπάιντεν διέψευσε τις αναφορές ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει.

Ωστόσο, υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι ο Τζο Μπάιντεν σκεφτόταν να αποσυρθεί εδώ και αρκετές ημέρες, με πηγές να λένε ότι ο άρχιζε να ψάχνει κάποιον που να του δώσει λίγη ψυχή.

Πηγή: skai.gr

