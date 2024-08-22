«Μένουν μόνο 76 ημέρες, δεν είναι τίποτα»: Ενθουσιώδης ομιλία από τον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Χάρις, Τιμ Γουόλς

«Θα έχετε χρόνο να κοιμηθείτε όταν πεθάνετε!»: ο Τιμ Γουόλς υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις απηύθυνε χθες, Τετάρτη, κατά την τρίτη ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου του κόμματος, έκκληση προς τους ψηφοφόρους να κινητοποιηθούν.

«Μένουν μόνο 76 ημέρες, δεν είναι τίποτα» δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα.

«Δουλειά μας, για όσους μας παρακολουθούν, είναι να ετοιμαστούμε για δράση» εξήγησε απευθυνόμενους στους χιλιάδες υποστηρικτές του κόμματος, από τους οποίους ζήτησε «να χτυπήσουν πόρτες», «να κάνουν τηλεφωνήματα και δωρεές».

Από το Σικάγο, όπου διεξάγεται το συνέδριο των Δημοκρατικών, ο 60χρονος Γουόλς, ένας πολιτικός που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑ μέχρι πριν από 15 ημέρες, δέχθηκε το χρίσμα του κόμματος για να είναι υποψήφιος για την αντιπροεδρία της χώρας.

Αν και παραδέχθηκε ότι δεν έχει εκφωνήσει ξανά λόγο μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο, πρόσθεσε ότι, ως πρώην προπονητής αμερικανικού ποδοσφαίρου σε λύκειο, έχει συνηθίσει να δίνει ενθαρρυντικές ομιλίες.

Το πλήθος απάντησε φωνάζοντας: «προπονητή, προπονητή, προπονητή!».

Ο Γουόλς αναφέρθηκε στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του: από την παιδική του ηλικία σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα ως τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του για να αποκτήσουν παιδί και την καριέρα του ως προπονητή.

Ο 60χρονος τόνισε ότι η Αμερική θα πρέπει να είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά δεν πεινάνε, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα «και η κυβέρνηση μένει έξω από την κρεβατοκάμαρά σας», μια αναφορά στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών στο δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ο Γουόλς υπογράμμισε ότι επιθυμεί να σώσει τις ελευθερίες οι οποίες, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, κινδυνεύουν από τον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ, εκ νέου υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο. Όπως εκτίμησε, μια δεύτερη προεδρία Τραμπ δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν εκτός από τους πλούσιους και τα άκρα.

Στο κοινό, δίπλα στη σύζυγο και την κόρη του Γουόλς βρισκόταν ο 17χρονος γιος του, ο Γκας, ο οποίος πετάχτηκε όρθιος όταν άρχισε την ομιλία του ο πατέρας του και φάνηκε να φωνάζει «αυτός είναι ο μπαμπάς μου», δακρύζοντας.

Γουίνφρι και Κλίντον

Η 59χρονη Χάρις πρόκειται να απευθύνει σήμερα το βράδυ ομιλία, κατά την τελευταία ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών.

Χθες, εκτός από τον Γουόλς, στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Ο 78χρονος Κλίντον αναφέρθηκε ειρωνικά στην ηλικία του Τραμπ, προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων και πρόσθεσε: «την επόμενη φορά που θα τον ακούσετε να μιλά, μην μετρήσετε τα ψέματα. Μετρήστε πόσες φορές θα πει ‘εγώ’».

Η Γουίνφρι, που χαρακτήρισε τον εαυτό της ανεξάρτητη ψηφοφόρο, σημείωσε: «Aπευθύνομαι σε όλους εσάς τους ανεξάρτητους και τους αναποφάσιστους (…) η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός κρίνονται στις εκλογές του 2024».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

