Ατμόσφαιρα που θύμιζε 2008: Χθες το βράδυ στο Σικάγο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα επιβεβαίωσαν το στάτους τους ως αστέρων του Δημοκρατικού Κόμματος με τις ομιλίες που εκφώνησαν στο Εθνικό Συνέδριο καλώντας τους Αμερικανούς να στηρίξουν την Κάμαλα Χάρις, υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χρησιμοποιεί το σημαντικό πολιτικό του κεφάλαιο για να στηρίξει τη Χάρις, η οποία επιδιώκει επίσης να γράψει ιστορία και να γίνει η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Ασιάτισσα πρόεδρος της χώρας.

«Δεν χρειαζόμαστε τέσσερα ακόμη χρόνια με νταηλίκι, ανικανότητα και χάος. Έχουμε ξαναδεί το έργο και όλοι ξέρουμε ότι το σίκουελ είναι συνήθως χειρότερο» τόνισε ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Yes, she can» (Ναι, μπορεί), πρόσθεσε, προσαρμόζοντας το σύνθημα της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας το 2008 «Yes, we can» (Ναι, μπορούμε).

«Η Αμερική είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο. Η Αμερική είναι έτοιμη για μια καλύτερη ιστορία. Είμαστε έτοιμοι για την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα επιτέθηκε και στον Τραμπ, τον Ρεπουμπλικάνο που τον διαδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το 2017, και εξήρε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπήρξε και αντιπρόεδρος του.

«Η ιστορία θα θυμάται τον Τζο Μπάιντεν ως έναν πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου. Είμαι περήφανος που τον αποκαλώ πρόεδρό μου, αλλά ακόμη πιο περήφανος που τον αποκαλώ φίλο», δήλωσε ο Ομπάμα, με το κοινό να απαντά φωνάζοντας: «Αγαπάμε τον Τζο».

Τον Μπαράκ Ομπάμα παρουσίασε στη σκηνή η σύζυγός του Μισέλ, την οποία οι περισσότεροι Δημοκρατικοί επιθυμούν να δουν πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Αμερική, η ελπίδα επιστρέφει», υπογράμμισε η Μισέλ Ομπάμα, μια ακόμη αναφορά στην προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της το 2008.

Η ίδια προειδοποίησε ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να παραποιήσει την αλήθεια της Χάρις, όπως έκανε «ό,τι μπορούσε για να κάνει τους ανθρώπους να μας φοβούνται (σ.σ. τους Ομπάμα)».

«Η περιορισμένη και στενόμυαλη άποψή του για τον κόσμο τον έκανε να απειλείται από δύο σκληρά εργαζόμενους, με υψηλή μόρφωση, επιτυχημένους ανθρώπους που επίσης τύχαινε να είναι μαύροι», τόνισε η Μισέλ υπό το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

«Ποιος θα του πει ότι η δουλειά που επιδιώκει να αναλάβει ίσως να είναι μία από αυτές τις ‘δουλειές για μαύρους’;», πρόσθεσε. Στην προεκλογική του εκστρατεία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι παράτυποι μετανάστες που περνούν τα σύνορα των ΗΠΑ «κλέβουν» τις «δουλειές για μαύρους».

Τόσο ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος, όσο και μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αλλά και υποστηρικτές του όπως και troll του διαδικτύου επιτίθενται με ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια εναντίον της Χάρις. Οι επιθέσεις έχουν οξυνθεί αφότου η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την προεκλογική της εκστρατεία, όταν ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές.

«Πρόκειται για το ίδιο, παλιό κόλπο», σχολίασε η Μισέλ Ομπάμα. «Αυξάνουν τα κακόβουλα, μισογυνικά, ρατσιστικά ψέματα ως υποκατάστατο για πραγματικές ιδέες και λύσεις που θα κάνουν ουσιαστικά καλύτερες τις ζωές των ανθρώπων».

Η Ομπάμα συνέκρινε εξάλλου την ενέργεια που επικρατεί υπέρ της Χάρις στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών, αλλά και σε όλη τη χώρα, με αυτή που επικρατούσε το 2008, κατά την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της.

«Κάτι υπέροχο, μαγικό υπάρχει στην ατμόσφαιρα», δήλωσε. «Μια οικεία αίσθηση που έμεινε θαμμένη πάρα πολύ βαθιά για πάρα πολύ καιρό. Η μεταδοτική δύναμη της ελπίδας», εκτίμησε.

«Η ελπίδα επιστρέφει», τόνισε.

Στην προεκλογική του εκστρατεία το 2008 ο Μπαράκ Ομπάμα χρησιμοποίησε το σύνθημα «ελπίδα».

Ωστόσο η Μισέλ Ομπάμα προειδοποίησε ότι η Χάρις έχει μπροστά της μια μεγάλη και δύσκολη μάχη και κάλεσε τους υποστηρικτές των Δημοκρατικών να οργανωθούν και να κινητοποιήσουν και άλλους ψηφοφόρους.

«Ανεξαρτήτως του πώς αισθανόμαστε σήμερα ή αύριο ή την επόμενη ημέρα θα είναι μια δύσκολη μάχη (…) οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού μας», εξήγησε.

Προτού ο Μπάιντεν αποσυρθεί από την κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos είχε δείξει ότι μόνο η Μισέλ Ομπάμα θα μπορούσε να κερδίσει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 50% της πρόθεσης ψήφου έναντι του 39% για τον Ρεπουμπλικάνο.

Ωστόσο η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

