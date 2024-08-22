Λογαριασμός
Το αιχμηρό σχόλιο της Όπρα για τις «άτεκνες γυναίκες με γάτες» στο συνέδριο των Δημοκρατικών

Εμφάνιση-έκπληξη της διάσημης παρουσιάστριας στο συνέδριο - Δεν γυρνάμε πίσω, είπε η Όπρα ξεσηκώνοντας το πλήθος 

Όπρα Γουίνφρι

Η δημοφιλής Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι έκανε απροειδοποίητη εμφάνιση στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο.

Η Όπρα ξεσήκωσε το πλήθος με την ομιλία της για την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμς Ουόλς.

«Όταν ένα σπίτι καίγεται, δεν ρωτάμε για τη φυλή ή τη θρησκεία του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Δεν αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σύντροφός τους ή πώς ψήφισαν», είπε.

«Όχι, απλώς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους σώσουμε. Και αν το μέρος ανήκει σε μια άτεκνη κυρία που έχει γάτα, προσπαθούμε να βγάλουμε και τη γάτα έξω» είπε.

Το σχόλιο είναι αναφορά στον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος το 2021 σε συνέντευξή του είχε πει ότι οι ΗΠΑ κυβερνώνται από «ένα μάτσο άτεκνες κυρίες, που έχουν γάτες και μίζερες ζωές λόγω των επιλογών που έχουν κάνει, και έτσι μίζερη θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα».

Η Όπρα, που έχει εταιρεία παραγωγής με έδρα το Σικάγο, δεν έχει παιδιά.

«Γλυκιά υπόσχεση για το αύριο, δεν πάμε πίσω» είπε η Όπρα ξεσηκώνοντας τους συνέδρους.

