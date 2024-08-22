Η δημοφιλής Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι έκανε απροειδοποίητη εμφάνιση στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο.

Η Όπρα ξεσήκωσε το πλήθος με την ομιλία της για την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμς Ουόλς.

«Όταν ένα σπίτι καίγεται, δεν ρωτάμε για τη φυλή ή τη θρησκεία του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Δεν αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σύντροφός τους ή πώς ψήφισαν», είπε.

Oprah Winfrey stepped onstage at the DNC in Chicago to deafening cheers from her hometown crowd. Her message of uplift and optimism is a neat fit for the themes that Democrats have sought to emphasize at this week’s jamboree. https://t.co/9UOVWu6tft pic.twitter.com/lh69v14Ixz — The New York Times (@nytimes) August 22, 2024

«Όχι, απλώς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους σώσουμε. Και αν το μέρος ανήκει σε μια άτεκνη κυρία που έχει γάτα, προσπαθούμε να βγάλουμε και τη γάτα έξω» είπε.

Το σχόλιο είναι αναφορά στον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος το 2021 σε συνέντευξή του είχε πει ότι οι ΗΠΑ κυβερνώνται από «ένα μάτσο άτεκνες κυρίες, που έχουν γάτες και μίζερες ζωές λόγω των επιλογών που έχουν κάνει, και έτσι μίζερη θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα».

Η Όπρα, που έχει εταιρεία παραγωγής με έδρα το Σικάγο, δεν έχει παιδιά.

«Γλυκιά υπόσχεση για το αύριο, δεν πάμε πίσω» είπε η Όπρα ξεσηκώνοντας τους συνέδρους.

Πηγή: skai.gr

