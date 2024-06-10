Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μελόνι: Υπερβολικά νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ανάγκη να εφαρμόσει πιο ρεαλιστικές πολιτικές και ότι η Ιταλία θα έχει ένα θεμελιώδη ρόλο

Ευρωεκλογές 2024

Είναι υπερβολικά νωρίς για να δοθεί μια απάντηση αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας δεύτερης θητείας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας στο ραδιοσταθμό 102,5 RTL Radio για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δείχνουν ότι, για να προχωρήσει, η Ευρώπη είναι ανάγκη να εφαρμόσει πιο ρεαλιστικές πολιτικές και ότι η Ιταλία θα έχει ένα θεμελιώδη ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ευρωεκλογές ευρωεκλογές 2024 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Μελόνι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark