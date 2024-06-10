Μελόνι: Υπερβολικά νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Είναι υπερβολικά νωρίς για να δοθεί μια απάντηση αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας δεύτερης θητείας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας στο ραδιοσταθμό 102,5 RTL Radio για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δείχνουν ότι, για να προχωρήσει, η Ευρώπη είναι ανάγκη να εφαρμόσει πιο ρεαλιστικές πολιτικές και ότι η Ιταλία θα έχει ένα θεμελιώδη ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.