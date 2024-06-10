Την ώρα που τα κόμματα της ακροδεξιάς κλονίζουν την Ευρώπη, τα αριστερά και τα πράσινα κόμματα σημείωσαν κέρδη σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες στις Ευρωεκλογές της Κυριακής, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα είδαν την υποστήριξή τους να μειώνεται.

Η Φινλανδία έκανε την μεγάλη έκπληξη της βραδιάς με τη Σοσιαλιστική Αριστερή Συμμαχία να συγκεντρώνει το 17,3% των ψήφων, με καταμετρημένο πάνω από το 99% σημειώνοντας μια αύξηση 10,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019.

«Αισθάνομαι σαν να είμαι σε κάποιο είδος σοκ. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος», είπε ο αρχηγός του κόμματος της Αριστερής Συμμαχίας Λι Άντερσον στο τηλεοπτικό δίκτυο YLE.

Το αποτέλεσμα σήμαινε ότι το κόμμα του εξασφάλισε τρεις από τις 15 έδρες της Φινλανδίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από αυτή που είχε στις προηγούμενες εκλογές.

Το Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού του πρωθυπουργού Πέτρι Όρπο εξακολουθεί να κερδίζει τις περισσότερες ψήφους με 24,7%, δίνοντάς του τέσσερις έδρες.

Εν τω μεταξύ, το ακροδεξιό Κόμμα των Φινλανδών, το οποίο είναι μέρος της κυβέρνησης συνασπισμού του Όρπο, είδε την υποστήριξή του να μειώνεται δραστικά, κερδίζοντας μόνο 7,6% των ψήφων, καταγράφοντας μείωση 6,2 ποσοστιαίων μονάδων - αφήνοντάς τους μόνο μία έδρα αντί για δύο.

«Αυτό είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για το κόμμα μας. Τώρα πρέπει να ενεργοποιήσουμε περισσότερο τις πολιτικές μας στην ΕΕ», δήλωσε στο YLE ο Σεμπάστιαν Τίνκκινεν, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Κόμματος των Φινλανδών στο κοινοβούλιο της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, στη Σουηδία, το Κόμμα των Πρασίνων αναδείχθηκε το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας με 13,8% των ψήφων, σημειώνοντας αύξηση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019, ενώ το Αριστερό Κόμμα σημείωσε επίσης άνοδο 4,2 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας το 11%.

Οι αντιμεταναστευτικοί Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ulf Kristersson και οι οποίοι αναμενόταν να κερδίσουν ψήφους και να περάσουν το συντηρητικό Κόμμα των του Kristersson κατέληξε να χάσει έδαφος για πρώτη φορά σε εκλογές στην ιστορία του κόμματος. Κέρδισε το 13,2% των ψήφων, μειωμένο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2019 — με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων.

Στη Δανία, το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα έγινε το μεγαλύτερο κόμμα με ποσοστό 17,4% αυξημένο κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του 2019 — με καταμετρημένο πάνω από 99% των ψήφων. Οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες έχασαν 5,9 ποσοστιαίες μονάδες και κέρδισαν το 15,6 % των ψήφων.

