Η Διεθνής Επιτροπή του Άουσβιτς εξέφρασε το σοκ της για την ισχυρή επίδοση ακροδεξιών κομμάτων στις ευρωεκλογές.

«Για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος και των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης, αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ένα απογοητευτικό σημείο καμπής», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιοποίησε σήμερα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Άουσβιτς Κρίστοφ Χόιμπνερ.

«Η Ευρώπη χάνει και ξεχνάει τον εαυτό της: σε όλο και περισσότερες χώρες, εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν επιρροή, ενώ στην πραγματικότητα απεχθάνονται την ευρωπαϊκή ιδέα, η οποία αναπτύχθηκε από τη φρίκη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και της φονικής φρίκης των στρατοπέδων».

Εντούτοις, η Ευρώπη παραμένει η μεγάλη ελπίδα για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, υπογράμμισε ο Χόιμπνερ.

«Και γι' αυτό ακριβώς ζητούν κατεπειγόντως τα άλλα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσουν αυτή την ευρωπαϊκή ιδέα και να αντιταχθούν από κοινού στην αναταραχή και την υποκίνηση από δεξιές εξτρεμιστικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

